Beredskapshandläggare handel
2025-08-20
Vill du vara med att bygga upp beredskapen inom handelssektorn? Då ska du söka den här tjänsten på Tillväxtverket som är ny sektorsansvarig beredskapsmyndighet.
Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter.
Tillväxtverket är beredskapsmyndighet och sektorsansvarig för nya sektorn industri, bygg och handel. Sveriges civila beredskapssystem med totalt tolv sektorer, syftar till att säkerställa att viktiga samhällsfunktioner kan upprätthållas vid kris eller krig. En viktig roll för industrin är att upprätthålla och anpassa produktionen så att viktiga samhällsfunktioner fungerar vid kris och höjd beredskap. Handeln är avgörande för att distribuera och säkerställa tillgången till nödvändiga produkter i samhället. Fokus för just den här tjänsten är att bygga upp och stärka Tillväxtverkets organisation kopplat till totalförsvar och beredskap med inriktning mot handel.
På enheten Landsbygder och lokal kapacitet (LOK) på avdelning Regioner där denna tjänst kommer ingå har medarbetarna ansvar för frågor kopplat till kommersiell service i landsbygder och för stärkt utvecklingskapacitet i kommuner. Publiceringsdatum2025-08-20Om tjänsten
Detta är en nyinrättad tjänst och huvudfokus för tjänsten är att arbeta med beredskap kopplat till handelssektorn. Du kommer ha stora möjligheter att påverka upplägg och genomförande och för att lyckas med uppdraget kommer du att arbeta tillsammans med andra beredskapshandläggare på myndigheten och vara beroende av andra medarbetares kompetenser och kunskaper. En naturlig del av ditt arbete är samordning och samverkan internt och externt.
Du kommer att ha kontakt med andra statliga myndigheter inom beredskapssystemet, relevanta delar av näringslivet samt intern samverkan på operativ nivå.
Ditt tjänstgöringsställe är: Stockholm eller Östersund.
Vi söker dig som har:
• Minst tre års utbildning från universitet eller högskola gärna inom samhällsorienterande ämnen så som risk-och krishantering, statsvetenskap, ekonomi eller juridik
• Minst tre års kvalificerat arbete inom statlig myndighet
• Erfarenhet av frågor inom handel som berör kommuner, regioner, näringsliv eller totalförsvaret
• Goda kunskaper om offentlig förvaltning och styrning av den offentliga förvaltningen
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
Följande är meriterande:
• Utbildning inom totalförsvar, krishantering eller liknande
• Erfarenhet av arbete i det svenska beredskapssystemet
• Erfarenhet av privat- och offentlig samverkan
• Erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddad verksamhet
Som person söker vi dig som är strategisk och resultatorienterad i ditt arbetssätt. Du har lätt för att samarbeta med andra. Du är även analytisk med förmåga att dra slutsatser av komplexa sammanhang.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.
Anställningsform och sista ansökningsdag
Anställningen är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Sista ansökningsdag är
10 september 2025.
Mer information och kontakt
För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta Åsa Bjelkeby, tfn 08-6819658 (ej under perioden 25-29 augusti). Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR- partner Isabelle Lilja tfn 08-6819148.
Fackliga företrädare nås på saco@tillvaxtverket.se
och ST Robert Berggren nås via tfn 08-681 92 37 eller robert.berggren@tillvaxtverket.se
Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor, eventuella tester, intervjuer samt referenstagning. För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna i ditt CV.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.
Vi sitter centralt i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet. Här kan du läsa om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder.
Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.
Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!
