Beredare
AB Micropol Fiberoptic / Maskiningenjörsjobb / Halmstad Visa alla maskiningenjörsjobb i Halmstad
2026-01-27
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Micropol Fiberoptic i Halmstad
, Stockholm
eller i hela Sverige
Micropol Fiberoptic befinner sig i en spännande tillväxtfas där vi breddar vår produktportfölj och accelererar vår internationella expansion. Mot slutet av 2026 öppnar vi dessutom dörrarna till vårt nybyggda huvudkontor och vår nya produktionsanläggning i Halmstad.
Våra kunder finns främst inom försvarsindustrin, vilket ställer höga krav på säkerhet, precision och kvalitet. Målet är att leverera högsta möjliga kvalitet och funktionalitet. Med korta beslutsvägar och ett genuint fokus på samarbete, ansvar och omtanke skapar vi en arbetsmiljö präglad av sammanhållning och engagemang.
Om arbetet
I rollen som beredare kommer du att ha en nyckelroll i att säkerställa en effektiv och välfungerande produktion. Du ansvarar för att upprätthålla och utveckla produktionsberedningar med målet att optimera produktionsprocessen och skapa bästa möjliga förutsättningar för ett smidigt flöde. En viktig del av arbetet är att ta fram samt löpande skapa och uppdatera produktionsritningar utifrån gällande krav, specifikationer och verksamhetens behov.
Du kommer även att arbeta med registervård i vårt ERP-system, där du ser till att informationen är korrekt, uppdaterad och lättillgänglig för organisationen. För att stödja säljavdelningen tar du fram förkalkyler som blir ett viktigt underlag vid offerter och kunddialoger. Rollen innebär ett nära samarbete med både inköp och sälj, där du bidrar med tekniskt och produktionsnära stöd.
Vi söker dig som har
Gymnasieutbildning med teknisk inriktning
Erfarenhet av producerande industri
Erfarenhet av ERP-system
Svensk medborgarskap är ett krav för anställning. Likaså flytande svenska i tal och skrift samt mycket goda kunskaper i engelska.
Meriterande
Kunskaper i CAD
Kunskaper i Excel
Erfarenhet av ritningar och beredningar
Erfarenhet av Monitor
Vad du kan förvänta dig hos oss
Micropol Fiberoptic är en ledande aktör inom fiberoptiska lösningar. Vi strävar efter att leverera produkter av högsta kvalitet och värdesätter en arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga. Hos oss får du chansen att göra skillnad och bidra till vår gemensamma framgång. Vi erbjuder självklart en anställning med kollektivavtalade villkor och tillhörande trygghetsförsäkringar som skapar stabilitet och långsiktig trygghet. För att värna om din hälsa tillhandahåller vi friskvårdsbidrag och regelbundna hälsoundersökningar samt förmånlig sjukförsäkring. Därtill satsar vi på gemenskap och trivsel genom återkommande sociala aktiviteter såsom afterwork, festligheter och andra gemensamma initiativ som stärker sammanhållningen i organisationen.
Ansökningsprocess
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan så snart som möjligt, vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Notera att bakgrundskontroll och tester är en del av rekryteringsprocessen. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig chef Victor Åhslund på e-post: victor.ahslund@micropol.com
alternativt Sofia Viredius, HR Manager, på e-post: sofia.viredius@micropol.com
Varmt välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7081635-1799466". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Micropol Fiberoptic
(org.nr 556470-0499), https://careers.micropol.com
Älvdalsvägen 4 (visa karta
313 50 ÅLED Arbetsplats
Aktiebolaget Micropol Fiberoptic Jobbnummer
9708222