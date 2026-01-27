Beredare
Surewood Housing är en långsiktig bostadsutvecklare som bygger väldesignade, prisvärda och hållbara radhus och flerbostadshus.
Surewood Housing levererar bostäder som totalentreprenader, men kan också stötta genom hela kedjan, från markförvärv till nyckelfärdigt hus.
De verkar i hela landet med kontor i Gullringen, Stockholm och Malmö. Husen tillverkas som moduler i deras toppmoderna produktionsanläggning i Gullringen som de förvärvade av Skanska under 2025, för att nu leverera och montera nyckelfärdiga hus på plats.
På Surewood Housing tror de att en bra arbetsplats är mer än meningsfulla uppgifter och effektiva processer. Det handlar även om människor, kultur och att tillsammans skapa en vardag där gemenskap och arbetsglädje får ta plats.
Publiceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
Beredare till ledande tillverkningsföretag
Vi söker en engagerad och strukturerad Beredare som vill vara med och förbättra och effektivisera Surewoods produktionsprocesser. I denna roll kommer du utöver att arbeta operativt i deras Material- och Produktionsstyrningssystem Monitor även kvalitetssäkra och vidareutveckla arbetssätt, processer och systemstöd.Dina arbetsuppgifter
Huvudarbetsuppgifter:
- Kvalitetssäkra data och strukturer i Monitor samt upprätta kvalitativa underlag för flödeseffektiv produktion och utleverans
- Leverera en klar leveransomfattning till produktion och analysera nuvarande arbetssätt för förbättring och effektivitet
- Utveckla det operativa arbetet med fabrikens planering av produktion och utleverans, materialstrukturer och orderberedning
- Samordna informationsflödet samt säkerställa materialstrukturer och underhåll av beredning i Monitor.
- Arbeta proaktivt med versionsuppdateringar i Monitor.
Vi söker dig som
har en eftergymnasial utbildning samt dokumenterad erfarenhet från liknande tjänst inom tillverknings- eller byggindustri. Vidare besitter du en hög kunskapsnivå i ritningsinläsning samt är van vid att jobba mot deadlines.
Ditt arbetssätt präglas av struktur och noggrannhet och du ser värdet av att samarbeta över avdelningsgränserna. Du har en god administrativ vana liksom goda system- och IT-kunskaper. Erfarenhet från affärssystemet Monitor är meriterande liksom en god produktkännedom.
Vidare förstår och pratar du svenska obehindrat och har B-körkort.
Surewood Housing som arbetsgivare:
Företagskulturen präglas av deras kärnvärden enkla, modiga och schyssta. De strävar efter att vara enkla i sina processer, modiga i sina beslut och schyssta i deras bemötande av kunder, leverantörer och medarbetare. Dessa värden genomsyrar allt de gör och hjälper dem att bygga långsiktiga relationer och skapa hållbara bostäder för framtiden.
För att trivas hos Surewood har du ordning omkring dig, trivs i en växande och utvecklande miljö där du förväntas vara en del av lösningen. Du är prestigelös och ser möjligheter i stället för hinder. Du tar ansvar genom att komma med idéer om du ser att något kan göras bättre, säkrare och effektivare. Du känner en stolthet i ditt arbete och ser ditt bidrag i helheten. Du kan arbeta både självständigt och i grupp och delar gärna med dig av dina kunskaper till andra.
Tjänsten är placerad i Gullringen. Startdatum enligt överenskommelse.
