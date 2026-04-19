Beräkningskonstruktör till EAB
Är du en erfaren Beräkningsingenjör/Konstruktör som vill bidra till hållbara och kvalitativa lösningar inom vårt affärsområde stålbyggnad? Vi söker dig som vill ta en aktiv roll i vårt team och utvecklas tillsammans med oss i en roll där samarbete och teknisk expertis står i centrum.
Om Rollen I rollen som Beräkningsingenjör/Konstruktör kommer du att vara involverad i hela utvecklingsprocessen för våra stålbyggnadsprojekt, från första koncept till färdig konstruktion. Du ansvarar för att utföra hållfasthetsberäkningar och förberedande underlag till våra projektörer som uppfyller både kundens specifika behov, företagets kvalitetskrav och branschstandarder. Du samarbetar tätt med sälj, projektörer, produktion och montage, där ni tillsammans identifierar, utvecklar och tar fram optimala lösningar för våra kunder. Du får därför följa dina produkter från idé via produktion till färdig byggnad.
Som en viktig del av teamet bidrar du aktivt till att förbättra våra arbetsprocesser, driver utvecklingsprojekt och bidrar till att öka produkternas hållbarhet. Du kommer rapportera till Affärsområdeschef och placeringsort är Smålandsstenar.
Din Profil Vi tror att du har en ingenjörsutbildning inom bygg, teknik eller liknande område och har ett antal års erfarenhet som Beräkningsingenjör/Konstruktör. Erfarenhet inom stålkonstruktion är en stor fördel, likaså kunskaper inom olika beräkningsprogram såsom FEM-design, Idea Statica och Frame Analysis. Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift.
För att trivas hos oss ser vi att du är prestigelös och ödmjuk i ditt förhållningssätt. Din bakgrund har gett dig både stark teknisk kompetens och en god förmåga att se helhetsperspektivet. Du trivs i en roll där du får arbeta både självständigt och i team och har lätt för att kommunicera tekniska koncept på ett tydligt och enkelt sätt. Din noggrannhet och strukturerade arbetsmetodik gör att du alltid levererar arbete av hög kvalitet.
Välkommen att bli en del av vårt team, där din expertis och ditt engagemang verkligen gör skillnad!
Vi Erbjuder Vi erbjuder en god arbetsmiljö på ett företag som strävar efter att varje medarbetare ska vara en nöjd medarbetare. EAB är ett friskt företag med en kultur och ett klimat som förespråkar en aktiv livsstil och där allt är möjligt. På EAB får du tillgång till bland annat gym, sporthall och egen matsal med servering. Vi arbetar dessutom i mycket trevliga lokaler som kontinuerligt byggs ut och renoveras. Här finns goda kollegor som bryr sig om varandra, samt möjlighet till långsiktig anställning och personlig utveckling.
I denna rekrytering samarbetar EAB med Stella Rekrytering & Ledarskap AB. Frågor om tjänsten besvaras av Jennifer Djureholt 0702-091 693 eller Magnus Ryberg 0370 - 123 00.
Om EAB EAB är ett familjeägt företag beläget i Smålandsstenar, där vi har all konstruktion, produktion och utveckling under eget tak. Vi arbetar med tre produktområden: lagerinredningar, portar och stålbyggnader. Sedan starten 1957 har vi vuxit lika stadigt och stabilt som våra lösningar. Idag är vi 420 anställda och omsätter ca 2 600 MSEK.
"Det håller" är EAB:s löfte, både externt och internt. Det håller grundar sig både i våra produkters tåliga konstruktion och hur vi tänker kring vårt arbete. Det ska kännas tryggt och utvecklande att välja EAB som sin arbetsplats - och vi är alla med och ser till att våra lösningar håller, långt in i framtiden. Läs mer på www.eab.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7551298-1954321".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stella Rekrytering och Ledarskap AB
333 31 SMÅLANDSSTENAR
