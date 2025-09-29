Beräkningsingenjör Try & Hire
2025-09-29
För vår kund söker vi nu en Beräkningsingenjör till en högteknologisk produktionsanläggning i Karlskrona. Uppdraget är ett Try & Hire där du efter sex månader som konsult planeras att gå över i anställning hos kunden.
Om rollen
Som Beräkningsingenjör blir du en del av ett erfaret team med beräkningsingenjörer, mekanikkonstruktörer och projektledare. Tillsammans driver ni förbättringar och investeringar från idéstadium till färdigproducerad utrustning. Rollen erbjuder en stimulerande och varierande vardag där du bidrar med expertkunskap i flera projekt och fungerar som en viktig länk mellan konstruktion, projektledning och produktion.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Hållfasthetsberäkningar av konstruktioner
Simuleringar med finita element-metoden (FEM)
Kabelhanteringssimuleringar
Planering och effektivisering av beräkningsuppdrag
Publiceringsdatum2025-09-29
Vi söker dig som är nyfiken, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du trivs med att samarbeta och delar gärna med dig av din kunskap. Med ett metodiskt och strukturerat arbetssätt skapar du trygghet och förtroende både internt och externt.Kompetenser
Civilingenjörsexamen inom maskinteknik eller byggteknik med inriktning mot beräkning
Erfarenhet av mekanisk konstruktion och beräkningsarbete enligt Eurokod
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Kunskaper inom maskinsäkerhet, AFS och CE-märkning
Erfarenhet av kabeltillverkning och kabelhantering
Kunskaper i WindChill, SolidWorks och AnsysÖvrig information
Start: Omgående
Omfattning: 100%
Plats: Karlskrona (100% på plats)
Uppdragets längd: 6 månader, med planerad övergång till anställning hos kund
Låter det här som ditt nästa steg?
