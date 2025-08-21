Beräkningsingenjör till Underwater
2025-08-21
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
På Underwater Systems jobbar vi med flera spännande produkter till exempel torpeder, minsystem samt olika undervattensfarkoster (ROV/AUV). Våra produkter utsätts för de unika laster och förhållanden som det innebär att verka under vattenytan.
Just nu behöver vi utöka vårt beräkningsteam. Hos oss får du möjlighet att jobba med många olika typer av beräkningar. Vi utför allt från ganska enkla egenfrekvensanalyser eller tryckberäkningar till avancerade analyser av dynamiska förlopp.
Vår arbetsplats präglas av prestigelöshet och ett gott samarbete där vi löser våra uppgifter tillsammans. En av våra viktigaste uppgifter som beräkningsingenjörer är kommunikationen med våra konstruktörer, så vi kan lösa designproblem innan de uppstår. Vi värnar om att vara en arbetsplats där gemenskap, stimulerande arbetsuppgifter och trivsel står högt i kurs.
Programvara som används inom sektionen för beräkning är Ansys, Abaqus, Nastran och LS-dyna.
Vi söker dig som tycker det är roligt att utföra många olika typer av analyser (värme, tryck, egenfrekvenser, vibration, stöt etc.). Som person ser vi att du har ett analytiskt förhållningssätt och att du är drivande i ditt arbete. Du tar eget initiativ och ansvar och kan arbeta både självständigt och i grupp.
Önskvärda kvalifikationer:
*
Utbildning som civilingenjör med inriktning mot maskinteknik eller teknisk fysik med inriktning mot hållfasthet. Alternativt om du har en utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig.
*
Några års arbetslivserfarenhet som beräkningsingenjör.
*
Du är väl bekant med hjälpmedel såsom Ansys, Abaqus, Nastran och LS-Dyna, alternativt att du har kunskap i likvärdiga verktyg.
*
Kommunicerar väl i tal och skrift, såväl på svenska som engelska.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
