Beräkningsingenjör (Strukturanalys)
2026-01-23
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Beräkningsingenjör (Strukturanalys) på uppdrag av vår klient.
Vi söker nu en beräkningsingenjör inom strukturanalys till ett uppdrag i Karlskrona. Ditt arbetsområde kommer spänna över de flesta discipliner inom strukturanalys.
Detaljer: -Ort: Karlskrona, på plats. -Vi gör löpande urval. -Startdatum är indikativt. -Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Uppgifterna innebär att du kommer att arbeta med allt från kravspecificering till verifiering av färdig produkt. Du kommer att arbeta självständigt, men måste på ett kreativt och konstruktivt sätt interagera med konstruktion och produktion i olika utvecklingsprojekt som bedrivs parallellt
Beräkningsarbetet innefattar statiska och dynamiska hållfasthetsberäkningar. Programvara som används är LS-Dyna och Hypermesh
Krav: -Civilingenjör (MSc) eller PhD med fördel inom farkostteknik, maskinteknik, eller teknisk fysik, med inriktning mot strukturanalys. -Minst 3 års erfarenhet inom likande arbetsuppgifter -Erfarenhet inom dynamik (stöt), komposit och LS-dyna. -Hög social kompetens och är både självgående, drivande samt noggrann i ditt arbete. Du har ett analytiskt förhållningssätt och att du är drivande i ditt arbete. -Du tar eget initiativ och ansvar och kan arbeta både självständigt och i grupp. -Du uttrycker dig väl i tal och skrift, på såväl svenska som engelska. -Tjänsteresor förekommer, körkort är inget krav men meriterande. -Vara kontaktperson och presentera resultat för externa och interna kunder. Du skall även kunna handleda planera och leda en mindre grupp medarbetare om det behövs.
Övrig information Arbetsmodell: Hybrid Möjlighet till förlängning: Ja Uppdragsperiod: 2026-03-01 - 2026-09-01
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
