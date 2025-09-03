Beräkningsingenjör - CFD
2025-09-03
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden.Publiceringsdatum2025-09-03Beskrivning av jobbet
AFRY har Sveriges största beräkningsverksamhet inom struktur och strömningsmekanik. Våra beräkningsgrupper finns på flera orter, bland annat i Göteborg och Stockholm, och vi jobbar med många spännande projekt världsledande kunder inom flera branscher. Vårt fokus ligger ofta på produktutveckling men vissa uppdrag innehåller också forskningsrelaterade arbetsuppgifter.
Vi söker nu en beräkningsingenjör inom CFD till vår sektion i Stockholm. Arbetsuppgifterna omfattar att utföra strömningsmekaniska simuleringar mot kunder inom framförallt fordons, telekom och försvars-industrin. Du kommer att använda kommersiella beräkningsprogramvaror, samt utföra analytiska beräkningar, för att hjälpa våra kunder att utveckla och förbättra deras produkter. Uppdragen kan omfatta termiska simuleringar av till exempel elektronik, flerfas-simuleringar av interna flöden eller aerodynamik.
Arbetsprocessen omfattar normal hantering av geometri, modellering av beräkningsmodeller, simulering, och utvärdering av resultat. Du kommer att ha tät kontakt med bland annat konstruktörer för att tillsammans med dem modifiera aktuella konstruktioner/processer utgående från dina simuleringar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har 3-5 års erfarenhet av strömningsmekanik och CFD-simuleringar. Du har en relevant utbildning som grund, MSc eller PhD, och har tidigare arbetat mot industrin i framför allt Sverige. Det är meriterande om du har erfarenhet från företag i Stockholmsområdet, men inget krav. Vidare har du djup teoretisk förståelse för strömningsmekanik och bred praktisk kompetens, vilket gör att du kan hantera många olika typer av simuleringar mot olika branscher. Du är också en van användare av kommersiella programvaror som StarCCM och/eller Ansys Fluent.
Din tidigare erfarenhet av att jobba i projektform gör dig lagspelare och du förstår vikten av att jobba tillsammans med dina kollegor för nå goda resultat och uppsatta mål. Du föregår med gott exempel och påverkar din omgivning med din ambition och ditt stora engagemang. Att löpande prioritera mellan dina arbetsuppgifter för att nå långsiktiga mål kommer naturligt för dig och du har tålamodet iterera simulering och konstruktionsförbättringar för att optimera produkterna du jobbar med.
Du har god kommunikativ förmåga och kan förklara komplexa tekniska resonemang på ett begripligt sätt, både i tal och skrift. Ditt sociala intresse och din sociala förmåga gör dig till en uppskattad medarbetare både hos oss på AFRY och hos våra kunder. Ditt fokus är att tillföra värde till våra kunder och därmed utveckla befintliga och nya kund-relationer.
Ytterligare information
Hos oss finns omfattande kunskap och erfarenhet inom både strömningsmekanik och strukturmekanik. Vill du bli en del av Sveriges bästa beräkningsgäng - då har du hittat rätt!
Urval sker kontinuerligt, skicka gärna in din ansökan redan idag! Bifoga CV, studiemeritförteckning samt personligt brev.
Kontaktuppgifter för frågor:
Emil Olofsson
• 46 10 505 45 34emil.olofsson@afry.com
Vi ser fram emot din ansökan, senast 31/8 2025!
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
