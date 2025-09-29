Bemanningsplanerare till vård- och omsorgskontoret
2025-09-29
Är du lösningsorienterad och skicklig på planering? Vill du bidra till struktur och kvalitet i hemtjänstens bemanning? Bli vår kollega!
Vilka är vi?
Med våra cirka 4000 medarbetare utgör Vård-och omsorgskontoret kommunens näst största kontor. Vårt huvuduppdrag består av att tillgodose behov av stöd, vård och omsorg till människor i livets olika skeden. Vi ansvarar även för att tillhandahålla mat till förskola, skola och vård-och omsorgskontorets verksamheter. Vi arbetar med ett brukarorienterat förhållningssätt där arbetet styrs och utgår från brukarnas behov.
Nu söker vi efter fyra bemanningsplanerare till vår nystartade enhet för bemanningsplanering inom verksamhetsområde ordinärt boende. Enheten är under utveckling och vårt huvuduppdrag är att erbjuda våra hemtjänstenheter ett samordnat, stabilt och kvalitativt stöd i bemanningsfrågor. Vi är ett professionellt team som sitter i centralt belägna lokaler.
Det här är ett spännande tillfälle att kliva in i en utvecklingsfas där din kompetens och ditt engagemang kommer vara avgörande för att forma arbetssätt och skapa struktur för framtiden.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Som bemanningsplanerare hos oss arbetar du i team där ni tillsammans ansvarar för att skapa struktur och effektivitet i planering och bemanning. Ni hanterar allt ifrån mottagande och verkställande av ärenden, detaljplanering av insatser, schemaläggning, vikarieanskaffning, uppföljning samt övrigt förekommande administrativa uppgifter.
Rollen innebär ett nära samarbete med bl.a. enhetschefer, omsorgstagare, anhöriga, personal samt andra funktioner både internt och externt. Tillsammans ser ni till att på bästa sätt möta omsorgstagarnas behov.
Du arbetar på schema som sträcker sig mellan 06:30-17:00, med helgtjänstgöring var fjärde helg.
Vem är du?
Vi söker dig som har en slutförd gymnasieutbildning och erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter samt av schemaplanering i en dygnet-runt verksamhet. Du har även erfarenhet av vårdarbete inom äldreomsorgen och vi ser positivt på om du har erfarenhet av att planera brukarinsatser i t.ex. TES.
Du är van att hantera digitala arbetsverktyg och system och har du erfarenhet av Time Care och Heroma ser vi det som en stor fördel.
Som person är du serviceinriktad och lyhörd inför behoven hos den verksamhet du stöttar. Du trivs med att arbeta självständigt där du tar ansvar för och säkerställer framdrift i dina processer och ärenden.
Du är skicklig på att analysera, organisera och prioritera information och resurser på ett effektivt sätt där du även skapar struktur i komplexa arbetsuppgifter. Då vi jobbar i en dynamisk verksamhet med ett varierat arbetsflöde ser vi att du har förmågan att behålla lugnet och fatta beslut även i stunder av högre tempo.
I samarbetet med andra bidrar du med positiv energi och en lösningsorienterad inställning för att bidra till teamets gemensamma mål.
För att lyckas i rollen är det också viktigt att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 4
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Snarast alternativt enligt överenskommelse
Arbetstid: Dagtid samt var fjärde helg. Veckoarbetstid 38,25h
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 15 oktober
Kontakt: Enhetschef Chatrine Kumlin på 011- 153004, chatrine.kumlin@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
