Bemanningsplanerare
Lerums kommun, Bemanningsenheten / Administratörsjobb / Lerum Visa alla administratörsjobb i Lerum
2026-04-07
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lerums kommun, Bemanningsenheten i Lerum
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
•
Vill du ha en nyckelroll där du varje dag bidrar till att verksamheter fungerar och att rätt stöd ges i rätt tid? Nu söker Bemanningsenheten en serviceminded bemanningsplanerare till vårt engagerade team.
Vi värnar om en arbetsplats med högt i tak, stark laganda och en kultur där utveckling och samarbete över gränserna är en självklar del av vardagen. Tillsammans skapar vi god service och trygga lösningar i mötet mellan vikarier och verksamheter. Vi gör det med kvalitet, omtanke och professionalism.
Vilka är vi?
Idag består teamet av två systemförvaltare, sju rekryterare och tre bemanningsplanerare, med dig blir vi fyra. Vi arbetar i öppet kontorslandskap på plats på kontoret centralt i Lerum, med gratis parkering och nära till tåg- och busstation.
Arbetstider
Som bemanningsplanerare har du årsarbetstid och arbetar enligt schema. Arbetspassen är förlagda mellan 06:30 och 16:30.
Bemanningsenhetens uppdrag
Vårt uppdrag är att anställa timavlönade och tillsätta arbetspass vid korttidsfrånvaro och ökad arbetsbelastning inom Sektor utbildning, Sektor stöd och omsorg samt Måltidsservice. Genom vårt arbete bidrar vi direkt till att verksamheterna fungerar - varje dag.
Arbetsuppgifter
Som bemanningsplanerare har du, tillsammans med dina kollegor, det övergripande ansvaret för bemanningsplaneringen av timvikarier inom Sektor stöd och omsorg, Sektor utbildning samt Måltidsservice. Ni säkerställer att verksamheternas personalbehov tillgodoses vid korttidsfrånvaro och perioder med hög arbetsbelastning.
Detta innebär att ni:
* Prioritera och matcha timvikarier mot vakanta arbetspass
* Omfördela resurser vid förändrade behov
* Delta i förbättringsarbete som utvecklar och formar framtidens bemanningslösningar
I rollen har du daglig kontakt med flera parter för att säkerställa en väl fungerande bemanning. Det innebär att du:
* Har löpande dialog med timvikarier och väger deras tillgänglighet och önskemål mot verksamheternas behov
* Samverkar med samordnare, administratörer och chefer i verksamheterna
* Samarbetar med Bemanningsenhetens rekryterare
* Kommunicerar via e-post, telefon och Teams
I arbetet ingår även administration kopplad till Bemanningsenhetens uppdrag, exempelvis vid on- och offboarding. Du arbetar dagligen i systemen Time Care och Heroma samt Office-paketet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är handlingskraftig och har förmåga att se till helheten. Detta har du fått erfarenhet av i tidigare servicetjänster där du haft kontakt med många olika människor. Du ser samarbete som en självklarhet och trivs samtidigt med att självständigt strukturera och driva ditt arbete framåt. Du har lätt för att skapa och förvalta goda relationer samt visar förståelse för människors olika förutsättningar och behov.
Då arbetsbelastningen periodvis är hög på Bemanningsenheten behöver du kunna ställa om vid snabba förändringar, arbeta lösningsorienterat och göra väl avvägda prioriteringar. Rollen ställer också krav på god kommunikativ förmåga och tydlighet i dialog med olika målgrupper.
Gymnasieexamen och goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift, är ett krav. Kunskaper i Office paketet är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde till tjänsten är snarast, enligt överenskommelse.
•
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315919".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
(org.nr 212000-1447)
Bagges Torg (visa karta
)
443 80 LERUM
Lerums kommun, Bemanningsenheten Kontakt
Rekryterare
Emma Littorin emma.littorin@lerum.se
9839565