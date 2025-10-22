Bemanningspersonal hos Submit

Submit AB / Lagerjobb / Stockholm
2025-10-22


Visa alla lagerjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Submit AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Huddinge, Järfälla eller i hela Sverige

Vi på Submit söker nu efter personer till vår bemanningspool i Stockholm.

Publiceringsdatum
2025-10-22

Dina arbetsuppgifter
Som anställd hos oss skickar vi ut dig på olika uppdrag hos våra kunder. Arbetet kan variera, allt ifrån större projekt till kortare uppdrag. Att ansluta sig till bemanningspoolen innebär att man kan bli tilldelad ett jobb redan nästa dag, därför är det viktigt med flexibilitet.
Anställning utan krav på erfarenhet, vi ser enbart att du har följande personliga egenskaper

Kvalifikationer
God förmåga att ta egna initiativ
Engagerad och ansvarstagande
Flexibel och kan hoppa in med kort varsel
Stresstålig
Noggrann och tar jobbet på största allvar
Svenska flytande i tal och skrift

Meriterande
B-körkort
Truckkort
Tidigare erfarenhet av fysiska arbeten

Olika branscher vi jobbar i:
Lager
Logistik
Produktion
Flytt
Montör
Bygg

Plats: Stockholm
Start: Löpande
Lön: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Enligt överenskommelse
Låter detta som något för dig? Ansök idag!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Submit AB (org.nr 559072-8837)

Arbetsplats
Submit Bemanning

Kontakt
Kevin Söderberg
kevin@submitbemanning.se

Jobbnummer
9568691

Prenumerera på jobb från Submit AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Submit AB: