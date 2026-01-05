Bemanningsenheten söker omvårdnadspersonal
Skara kommun, Bemanningsenhet / Undersköterskejobb / Skara Visa alla undersköterskejobb i Skara
2026-01-05
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skara kommun, Bemanningsenhet i Skara
Tillsammans ger vi vård och stöd till invånare som av olika skäl behöver det. I verksamheten ingår exempelvis särskilda boenden, socialtjänst, hemtjänst, personlig assistans och anhörigstöd. Vi sätter individen i fokus och har ett gott bemötande. Vi tar tillvara på önskemål från de vi finns till för och deras anhöriga. Med ett respektfullt och lyhört bemötande bygger vi trygghet och kvalitet i verksamheten.
Arbetet innebär
Som omvårdnadspersonal hos Bemanningsenheten kommer du att spela en avgörande roll i att stödja och vårda individer i behov av hjälp och omsorg.
Ditt arbete kommer att innefatta:
- Genomföra dagliga vårduppgifter som inkluderar personlig hygien, påklädning och måltidsservice.
- Skapa och upprätthålla en trygg miljö för våra brukare.
- Arbeta tillsammans med ett engagerat team av kollegor och vårdpersonal för att säkerställa högkvalitativ vård.
- Dokumentera och följa upp brukarnas behov och förändringar i deras hälsotillstånd.
- Delta i aktiviteter som främjar social interaktion och välbefinnande bland brukarna.
Rollen kräver anpassningsbarhet och trivsel i varierande arbetsmiljöer med skiftande arbetsuppgifter. Du kommer vara ute och arbeta på flera olika arbetsplatser utifrån omsorgsförvaltningens behov. Det krävs att du är flexibel på det sättet att du kan arbeta på flera olika arbetsplatser och i olika arbetsgrupper. Ett exempel kan vara att du ditt ena arbetspass jobbar på ett gruppboende och under ditt nästa arbetspass arbetar du inom hemtjänsten. Arbetstiden är förlagd på dagtid, kväll, jour och helger, samt att du behöver vara tillgänglig för olika uppdrag.
Vem är du?
Vi värdesätter ditt engagemang och initiativförmåga, och ser gärna att du använder din kunskap och dina färdigheter för att bidra till avdelningens utveckling. Din insats kommer att göra en verklig skillnad i människors liv.
Du är empatisk och är ansvarstagande. En positiv inställning och förmåga att möta människor i olika livssituationer värderas högt.
I jobbet krävs det att du kan arbeta självständigt och lösa olika problem som kan uppstå. Problemlösningsförmåga i akuta situationer är avgörande för att upprätthålla hög kvalitet i omvårdnaden.
Vi hoppas att du kan bidra till ett positivt arbetsklimat där medkänsla och omtanke är i fokus. Om du känner att detta stämmer in på dig, är du varmt välkommen att söka tjänsten.
Kvalifikationer
För att bli en del av vårt team som omvårdnadspersonal söker vi dig med nedanstående kvalifikationer:
- Gedigen erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
- Du har en stark kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt. Det är viktigt för ett gott samarbete med kollegor och brukare.
- B-körkort.
Meriterande är även:
- Utbildning inom omvårdnad, exempelvis undersköterska eller motsvarande.
- Kunskaper i andra språk.
Vi värdesätter personlig lämplighet och tillsammans skapar vi en trygg miljö för våra brukare.
Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla känner sig sedda och värderade. Tveka inte att skicka in din ansökan och bli en del av vårt engagerade team.
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi. Använd knappen längst ned i annonsen. Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/193". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skara kommun
(org.nr 212000-1702) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skara kommun, Bemanningsenhet Kontakt
Sara Johansson 0511-32385 Jobbnummer
9668535