Bemanningscentralen söker undersköterskor/vårdare
Finspångs kommun / Undersköterskejobb / Finspång Visa alla undersköterskejobb i Finspång
2025-09-26
Vill du jobba med oss?
Just nu söker Bemanningscentralen på Finspångs kommun nya medarbetare till korttidspoolen.
Korttidspoolens funktion är att täcka upp för ordinarie personals korttidsfrånvaro, vilket innebär att du arbetar på flera olika enheter i kommunens verksamheter. Totalt finns det fem stycken lediga tjänster; två tillsvidareanställningar inom social omsorg och tre tillsvidareanställning inom äldreomsorg.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi söker dig som vill arbeta med omvårdnadsarbete inom äldreomsorgens särskilda boenden och hemtjänstområden, både i centralorten samt i ytterområdena Hällestad och Rejmyre.
Vi söker också dig som vill arbeta i våra verksamheter inom social omsorg, vilket innefattar grupp- och servicebostäder inom LSS, socialpsykiatri och daglig verksamhet. Det kan även vara aktuellt för dig att arbeta på något av kommunens äldreboenden/hemtjänstenheter när det inte finns behov av korttidsvikariat inom social omsorgs verksamheter.
För samtliga tjänster är arbetstiden förlagd under dagar och kvällar, måndag till söndag. Arbetet kan innebära att du tjänstgör på mer än en arbetsplats under ett skift, då du arbetar där du som bäst behövs. Vi har påverkningsbara scheman där du själv lägger ut önskemål om arbete utifrån verksamhetens bemanningskrav.
För dig som arbetar i korttidspoolen erbjuder vi utöver grundlön även ett flexibilitetstillägg på 1150 kr. Om du blir bokad till våra ytterområden får du även milersättning.
I korttidspoolen har du verkligen möjlighet att fokusera på de personer som du finns till för i verksamheterna!
Vem är du?
Du som vill arbeta gentemot äldreomsorg behöver vara utbildad undersköterska eller ha arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som motsvarande.
Du som vill arbeta gentemot social omsorg behöver ha en vård- och omsorgsutbildning eller en barn- och fritidsutbildning men inriktning mot pedagogiskt och socialt arbete, alternativ arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som motsvarande. Vi ser gärna att du har kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande och neuropsykiatri. Det är även meriterande om du kan teckenspråk eller tecken som stöd.
Vi söker dig som ser möjligheter i förändringar och som kan anpassa sig utefter ändrade förutsättningar. Du är ansvarsfull och har förmåga att självständigt strukturera och driva ditt arbete framåt och du bibehåller ett effektivt arbete trots motgångar. I stressade situationer är du lugn och stabil och du behåller ett realistiskt synsätt. Du som söker är lyhörd, har en god kommunikativ förmåga samt kan arbeta med olika människor i din omgivning. Vidare har du en god serviceanda och du kan sätta dig in i andra personers perspektiv.
För samtliga tjänster är B-körkort ett krav, liksom tillgång till egen bil då du behöver använda den i ditt arbete. Det är viktigt att du har god datorvana och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Anställningarna gäller två tillsvidareanställningar inom social omsorg och tre tillsvidareanställningar inom äldreomsorgen.
Urval sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
