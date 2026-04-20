Bemanningsassistent, Operationsavdelning, Lycksele
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Lycksele sjukhus är ett litet, modernt och välutrustat akutsjukhus. Upptagningsområdet är Västerbottens inland och fjälldistrikt. Vill du bo nära naturen är Lycksele svårslaget! Området, som har 40 000 invånare, är till ytan lika stort som Schweiz.
Inom Kirurgiskt centrum södra Lappland och operationsavdelningen bedrivs akut och planerad operationssjukvård för barn och vuxna samt sterilteknisk verksamhet på region- och länsnivå i nära samverkan och i samarbete med övriga kliniker i länet. Genom ett gott samarbete inom regionen, effektiva vårdkedjor, ständigt pågående förbättringsarbeten och kompetent personal kan vi erbjuda vård av mycket hög kvalitet.
Vi har många idéer och är ständigt på tå för att tillvarata ny kunskap och utveckla vår verksamhet. Välkommen med din ansökan!
Publiceringsdatum2026-04-20Arbetsuppgifter
Som bemanningsassistent hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid.
Arbetsuppgifterna är omväxlande och syftar till att administrativt stödja framför allt avdelningschef på operations- och sterilavdelningen. Som bemanningsassistent på operation har du en viktig roll i den dagliga driften.
Arbetet innebär att utföra varierande uppgifter på ett strukturerat sätt. I detta ingår att praktiskt hantera hastigt uppkomna problem som kräver snabb handläggning men även att planera och utföra mer långsiktiga uppgifter samt återkommande ärenden och arrangemang. Arbetet är många gånger självständigt men kräver ofta att olika kontakter tas och att samverkan sker, såväl internt som externt.
Arbetsuppgifterna består också av schemaplanering, vikarieanskaffning, att följa upp planer och aktiviteter samt hantering av fakturor. I rollen ingår det att vara ett stöd gällande gemensamma administrativa system I tjänsten ingår även administrativa uppgifter kring nyanställningar samt administration i våra personalsystem. Du arbetar med lönerapportering, flexrättning, schemaläggning samt utbildningsplanering för personal vilket medför ett stort ansvarstagande, konsekvenstänk och noggrannhet.
Du ansvarar även för protokollföring och för att upprätthålla olika typer av dokument och presentationer. Rollen utvecklas löpande utifrån verksamhetens behov, arbetsuppgifter kan komma att läggas till eller förändras.
I din roll arbetar du såväl självständigt som i team tillsammans med klinikens övriga medarbetare. Du har även ett nära samarbete med avdelningschefen.Kvalifikationer
Vi ser det som meriterade om du har erfarenhet från yrket som bemanningsassistent eller annat arbete som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Yrkeserfarenhet från operationssjukvård ses som meriterande utifrån verksamheten och dess planering då det kan vara aktuellt att hjälpa till vid sjukfrånvaro. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du som söker har god förmåga att organisera och har ett proaktivt fokus. Du har också goda IT kunskaper och erfarenhet från att jobba i många olika administrativa system. Du är serviceinriktad och hanterar uppgifter på ett positivt och engagerat sätt. Vi tror att du är flexibel, har förmåga att prioritera och trivs med att både uppgifter och arbetstempo kan vara varierande.
Som person är du prestigelös och självgående med en hög grad av integritet, är bekväm med att arbeta självständigt och ta eget ansvar. Då du kommer att ha mycket kontakt med medarbetarna på avdelningen är god samarbetsförmåga och lyhördhet viktigt och att du kan se människors olikheter.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312822". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Kirurgiskt centrum södra Lappland Kontakt
Avdelningschef
Monica Vändin monica.vandin@regionvasterbotten.se 0761009848 Jobbnummer
9862850