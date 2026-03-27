Bemanningsadministratör
2026-03-27
Är du en flexibel problemlösare som har förmåga att hantera flera frågor samtidigt? Trivs du i en dynamisk arbetsmiljö där tempot är högt och ingen dag är den andra lik? Då kan vi ha den perfekta rollen för dig!
Vi söker nu en engagerad bemanningsadministratör som vill bli en del av vårt team på Falu kommuns Bemanningsenhet på Omsorgsförvaltningen. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad varje dag, genom att säkerställa en kvalitativ rekrytering- och bemanningsprocess!
Bemanningsenhetens uppdrag är att rekrytera och bemanna vikarier till Omsorgsförvaltnings verksamheter. I denna tjänst ansvarar du för att, utifrån ett helhetsperspektiv, matcha verksamheternas behov med tillgänglig personal med rätt kompetens. Du kommer ha ett brett ansvar inom områdena bemanning, rekrytering samt personaladministration.
Som bemanningsadministratör kommer ditt huvuduppdrag vara att säkerställa att våra olika verksamheter alltid har tillgång till kompetenta och pålitliga vikarier när behov uppstår. Ditt huvuduppdrag är att rekrytera, förmedla och boka vikarier till våra verksamheter när ordinarie personal är frånvarande, med stöd av verksamhetssystem.
Arbetet är komplext och varierande och innefattar både att arbeta utifrån uppsatt rekrytering samt bemanningsprocess. Det innebär många telefonsamtal med olika frågeställningar samtidigt som du ska lägga bemanningspusslet utifrån behov, tillgängliga vikarier och arbetsrättsliga regler. Vi är en stödfunktion och ska ge god service till våra chefer och andra personer ute på enheterna. Du kommer därmed att vara den primära kontaktpunkten för både kandidater, vikarier och verksamheter, vilket kräver god kommunikationsförmåga och förmåga att hantera olika situationer på ett professionellt sätt. Du förväntas även vara aktiv och delaktig i utvecklingen av vår verksamhet då vi ständigt arbetar med förbättringsarbete. Kvalifikationer
För rollen krävs:
Genomförd gymnasieutbildning
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Mycket god IT-mognad och vana av att arbeta i flera digitala kanaler och system parallellt
Enligt arbetsgivaren relevant dokumenterad arbetslivserfarenhet, exempelvis:
• Erfarenhet av operativ bemanning, rekrytering och vikarieförmedling
• Erfarenhet som samordnare, administratör eller gruppledare inom vård- och omsorgsverksamhet
• För tjänsten relevant erfarenhet av arbete med kundrelationer och/eller kundtjänst/supportarbete Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som kan arbeta strukturerat i ett högt tempo med många olika ärenden pågående samtidigt. Du är stresstålig och lösningsorienterad och har lätt för att växla mellan olika arbetsuppgifter. Då förutsättningarna snabbt kan ändras i vår verksamhet är det viktigt att du har förmåga att snabbt ställa om och behålla fokus och struktur i ditt arbete. Som person är du serviceinriktad och kommunikativ där du har förmåga att vara tydlig vid förmedling av information. Du är stabil, har ett stödjande förhållningssätt och trivs i en dynamisk miljö med varierad arbetsbelastning.
Du besitter förmågan att driva enskilda uppdrag och processer där du agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultatet. Du har drivet och viljan att utveckla verksamheten och våra arbetssätt samt vågar tänka nytt och testa. Det är en liten arbetsgrupp som därmed kräver en god samarbetsförmåga samtidigt som du bidrar till konstruktivt teamarbete där ni gemensamt arbetar mot uppsatta mål.
Gruppdynamiken i arbetsgruppen är betydelsefull och därför kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Meriterande kvalifikationer
Påbörjad eller avslutad akademisk utbildning inom personalvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av att arbeta inom en service- eller stödfunktion inom offentlig sektor
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i systemet Medvind, det kan även vara intressant om du har arbetat i andra bemannings- och personaladministrativa system såsom exempelvis Personec, WinLas eller TimeCare
Goda kunskaper om arbetstidslagen
Anställningsvillkor
Vikariat på heltid fram till och med 270401 med tillträde omgående enligt överenskommelse, tjänsten innefattar helgtjänstgöring då bemanningsenheten har öppet alla dagar i veckan. Våra arbetstider varierar och löper enligt ett rullande schema dagtid.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
