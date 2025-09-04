Bemannings koordinator
2025-09-04
Emmaboda kommun är i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs. Kommunen är en knutpunkt mitt i hjärtat av sydöstra Sverige med närhet till såväl vacker natur som till Kalmar, Karlskrona och Växjö. Det övergripande och gemensamma målet är att ständigt utvecklas så att kommunen är attraktiv att bo, verka och leva i samt att kommunen är attraktiv som arbetsgivare.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Bemanningsenheten är en central stödfunktion och arbeta förvaltningsövergripande inom funktionsstöd, äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. Bemanningsenheten består av tre koordinatorer, poolanställda undersköterskor och timavlönade vikarier. Som koordinator kommer du att arbeta med bemanning och bokning av vikarier för de verksamheter som ingår. Vikariehanteringssystemet Time Care Pool blir ditt främsta arbetsverktyg. Det ingår även att ha en överblick på LAS-lista och konverteringar.
Du kommer också att vara ett stöd till enhetscheferna när det gäller exempelvis schemaplanering, administration vid nyanställning, tidsredovisning till Försäkringskassan och planering för introduktion av vikarier.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning på minst gymnasienivå med erfarenhet av att arbeta med bemanning och schemaläggning inom vård och omsorg. Du har erfarenhet av och tycker det är roligt att arbeta i Microsoft Office-program och olika digitala verktyg. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med TimeCare, Appva MCSS, Visma Personec P, WinLas och LifeCare.
Du har kunskap om lagar och avtal som styr vårt arbete kring bemanning, exempelvis arbetstidslagen. Det är viktigt att ditt arbete utförs med eget driv, uthållighet och med ett öga för detaljer. Du ska ha förmågan att planera och strukturera ditt arbete samt vara tydlig i din kommunikation, både i tal och skrift. Erfarenhet av arbete inom den typ av verksamheter som bemanningskoordinatorerna ska ombesörja är meriterande. I ditt schema förekommer tjänstgöring dagtid vilket innefattar även helgarbete var tredje helg och helgdagar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Tillträde under december månad enligt överenskommelse.
Anställningen är tidsbegränsad med vikariat till och med mars 2027.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra en god kommunikation med dig som sökande tar vi bara emot ansökningar digitalt.
Emmaboda kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276125". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emmaboda kommun
(org.nr 212000-0738) Kontakt
Enhetschef
Enhetschef
Emma Juric emma.juric@emmaboda.se 010-353 16 21
9492147