Beläggningsarbetare
Vill du arbeta med beläggning och vara med och skapa vägar som håller över tid?
Vi söker dig som är redo att ta första steget in i branschen som beläggningsarbetare. Det viktigaste är att du har rätt inställning och en vilja att vilja lära.
Som beläggningsarbetare blir du en del av ett sammansvetsat gäng där ingen dag är den andra lik. Du kommer att arbeta praktiskt med olika moment inom asfalt och beläggning och får möjlighet att utvecklas tillsammans med erfarna kollegor.
Är du redo att växa in i rollen och bidra med din energi? Då vill vi gärna träffa dig!
Att arbeta som beläggningsarbetare innebär att både arbetsställe och arbetstider varierar, vilket kräver viss flexibilitet.
Arbetsuppgifter är bland annat:
• Beläggningsarbete med maskin/manuellt
• Screedoperatör
• Vältning
• Klistring
Asfaltssäsongen är som mest intensiv från april till och med december då du kommer att arbeta längre arbetsdagar. Det kompenseras med ledighet med bibehållen lön från jul tom mitten på mars, året därpå.
Vem är du?
Vi letar efter en person som:
Har viljan att lära sig yrket
Är orädd och vågar ta sig an nya arbetsmoment
Har driv, engagemang och en positiv inställning
Trivs med fysiskt arbete och att jobba i team
Du kommer att arbeta tillsammans med andra i ett arbetslag och ni är beroende av varandra för att lyckas. Du finner det naturligt att se ditt arbete som en laginsats där du är mån om att lämna över ett snyggt utförligt arbete tillsammans med dina kollegor. Du ska ha en god fysik då det förekommer tungt arbete och du ska trivas med att jobba utomhus under större delen av året.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Arbetschef christoffer.larsson@peabasfalt.se
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Peab är Nordens samhällsbyggare med 12 000 medarbetare och en omsättning på 59 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
