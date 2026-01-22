Beläggningsarbetare
Vi söker dig som vill arbeta som Beläggningsarbetare hos oss på Peab Asfalt med start säsongen 2026 till Dalarna och Gävleborgs län.
I rollen som Beläggningsarbetare hos oss kommer du att ingå i ett engagerat arbetslag som drivs av att se ett projekt växa fram. Du arbetar ute på fältet tillsammans med dina kollegor med varierande uppdrag inom ditt arbetsområde. Att arbeta som beläggningsarbetare innebär att både arbetsställe och arbetstider varierar, vilket kräver viss flexibilitet.
Arbetsuppgifter är bland annat:
Beläggningsarbete med maskin/manuellt
Screed operatör
Vältning
Klistring
Asfaltssäsongen är som mest intensiv från april till och med december då du kommer att arbeta längre arbetsdagar. Det kompenseras med ledighet med bibehållen lön från jul tom mitten på mars, året därpå.
Vem är du?
Vi söker dig som har 2-3 års erfarenhet av beläggningsarbete.
Tjänsten som beläggningsarbetare ställer krav på att du som person är praktiskt lagd och har lätt för att samarbeta. Vi söker dig som är ansvarsfull, drivs av att göra ett bra jobb och är noga med arbetstider. Du har god förmåga att planera ditt arbete och att lösa de problem som uppstår.
Du kommer att arbeta tillsammans med andra i ett arbetslag och ni är beroende av varandra för att lyckas. Du finner det naturligt att se ditt arbete som en laginsats där du är mån om att lämna över ett snyggt utförligt arbete tillsammans med dina kollegor.
Du ska ha en god fysik då det förekommer tungt arbete och du ska trivas med att jobba utomhus under större delen av året. Kvalifikationer
B-körkort
Meriterande
BE och C-körkortsbehörigheter
Lagbasansvar
Erfarenhet av beläggningsarbete vid maskin (läggare) Så ansöker du
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Välkommen med din ansökan redan idag! Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Arbetschef Johan Stenlund johan.stenlund2@peabasfalt.se
Ansökning sker via hemsida, ej till ovanstående mail.
Denna rekrytering sker helt genom Peab Asfalts försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
