Behovsanställning som Bemanningsassistent
2025-09-24
Föreningen Betaniahemmet har sedan 1905 förenklat vardagen för personer som på grund av en funktionsnedsättning har behov av stöd i sin vardag. Varje dag jobbar vi för att alla människor ska få möjlighet att lyckas.
Som medarbetare hos oss blir du en viktig resurs i arbetet med att göra skillnad i andra människors liv.
Vi är även unika i branschen då vår förening drivs helt utan vinstintresse. Som anställd hos oss arbetar du för att vara med och skapa en hållbar förening med ett etablerat varumärke i Göteborgsområdet.Om tjänsten
Vår bemanningsenhet söker nu en ny medarbetare för att täcka upp ordinarie personals semestrar och övrig frånvaro.
Vi söker dig med ett intresse av bemanningsfrågor och som vill skaffa sig erfarenheter inom HR-området. Tjänsten är en intermittent behovsanställning med möjlighet till sommmarvikariat under juni-augusti 2026.
Bemanningsenheten består av bemanningsassistenter och bemanningsplanerare och ingår i personalenheten vars övriga funktioner berör olika HR-områden såsom bemanning, rekrytering, schemaplanering, arbetsmiljö och lön.
Tillgänglighet och arbetstider
Bemanningsassistenterna arbetar i skift och ordinarie arbetstid sträcker sig mellan 06:30-17:30 alla dagar, inklusive helg och röda dagar och kan därför kombineras bra med pågående studier.Dina arbetsuppgifter
Som timvikarie som bemanningsassistent kommer du att jobba med korttidsbemanning och tillsättning av lediga pass utifrån inkommen frånvaro. Du kommer att ha din huvudarbetsplats i våra kontorslokaler i Askim.
Några uppgifter du som bemanningsassistent kommer att ansvara för är:
- Ha ett huvudansvar för att hantera och tillsätta lediga pass utifrån inkommen frånvaro och vid behov justera ersättningar på utförda arbetspass enligt AB.
- Vara ett stöd i planering av verksamhet/samordning utifrån den inkomna frånvaron.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett intresse och kunskap inom bemanningsfrågor. Arbetet kräver också att du har goda kommunikativa förmågor, att du är lösningsfokuserad och kan tänka kreativt. Arbetet är administrativt och vi ser därför att du har god datavana.
Vi söker dig med ett intresse för dessa frågor och som kanske idag studerar till personalvetare eller Bemanning- och rekryteringsassistent eller liknande. Vi ser det som meriterande att du arbetat med bemanningsfrågor tidigare eller att du har annan likvärdig arbetsbakgrund.
Att arbeta med bemanningsfrågor är utmanande och ibland fartfyllt och en hög stresstolerans samt ett naturligt lugn är egenskaper som krävs för att kunna ta sig an olika arbetsuppgifter. Anställningsvillkor
Innan anställning kommer ett godkänt belastningsregister kunna uppvisas.
Rekrytering sker löpande på annonsen .
Det här får du hos oss
- Nära ledarskap.
- Pedagogisk handledning och vägledning.
- Friskvårdsbidrag.
- Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar.
Vill du veta mer om våra verksamheter och hur vi jobbar?
Läs mer på vår hemsida https://betaniahemmet.se/ Ersättning
