Behöver taxichaufförer i Helsingborg

Orion Car AB / Fordonsförarjobb / Helsingborg
2025-11-18


Visa alla fordonsförarjobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Orion Car AB i Helsingborg, Svalöv, Lund, Malmö eller i hela Sverige

Vi behöver taxichaufförer i Helsingborg. Tillgängliga skifter är båda dag och natt. Du kan välja vad du vill. Vi jobbar med bolt,uber och samt en vanlig taxi. För att jobba som taxichaufförer du måste ha svensk taxi legitimation.
Om du är verkligen intresserad av detta job då du kan kontakta oss på:
E-postadress: orioncarab@gmail.com
Telefonnummer: 0763124474

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: orioncarab@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxichaufför sökes Helsingborg".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Orion Car AB (org.nr 559459-4730)
Revärgatan 2 (visa karta)
254 23  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9609233

Prenumerera på jobb från Orion Car AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Orion Car AB: