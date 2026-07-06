Behöver taxichaufför i Malmö

Ahsan, Zara / Fordonsförarjobb / Malmö
2026-07-06


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Vi behöver taxichaufförer i Malmö. Vi behöver heltid förare för natt skift.
Vi jobbar med Bolt , Uber och samt en vanlig taxi.
För att jobba som taxichaufför du måste ha Svensk taxi legitimation.
Om du är verkligen intresserad av detta då du kan kontakta oss på:
E-postadress: grateorion@gmail.com
tel: +46763124474
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: grateorion@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Behöver taxichaufförer i Malmö".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ahsan, Zara
Ramels väg 93 (visa karta)
213 69  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ahsan Zara

Jobbnummer
9994666

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