Behöver taxicahufförer i Helsingborg
Orion Car AB / Fordonsförarjobb / Helsingborg Visa alla fordonsförarjobb i Helsingborg
2025-08-13
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Orion Car AB i Helsingborg
, Svalöv
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Vi behöver taxicahufförer i Helsingborg. Tillgängliga skifter är båda dag och natt.
Ni kan välja skift vad ni vill.
krav för att jobba som taxicahufför är taxi legitiamtion.
Om du är verkligen intresserad av detta job då du kan kontakta oss på:
E.mail: orioncarab@gmail.com
Telefonnummer: 0763124474
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
orioncarab@gmail.com
E-post: orioncarab@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "taxicahufförer i Helsingborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orion Car AB
(org.nr 559459-4730)
Möllegränden (visa karta
)
252 23 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9457676