Behöver taxicahufförer i Helsingborg

Orion Car AB / Fordonsförarjobb / Helsingborg
2025-08-13


Vi behöver taxicahufförer i Helsingborg. Tillgängliga skifter är båda dag och natt.
Ni kan välja skift vad ni vill.
krav för att jobba som taxicahufför är taxi legitiamtion.
Om du är verkligen intresserad av detta job då du kan kontakta oss på:
E.mail: orioncarab@gmail.com
Telefonnummer: 0763124474

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
orioncarab@gmail.com
E-post: orioncarab@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "taxicahufförer i Helsingborg".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Orion Car AB (org.nr 559459-4730)
Möllegränden (visa karta)
252 23  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9457676

