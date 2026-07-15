Behöver kocken till Asiatisk kök
Nguyen, Van Xuan / Kockjobb / Mölndal Visa alla kockjobb i Mölndal
2026-07-15
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
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Hejsan allihopa. Vi är från Göteborgs Asiatiska restaurang, vi har öppet restaurang i 4 år och har många kunder om dag. Och vi behöver en kock med 1-2 år erfarenheter som kan jobba med oss. Vi struntar även om du är utanför Sverige bara du är arbetsamt och ärlig och snabbt då är vi nöjd. Vi prioriterar om du kan köket från Vietnam. Våra restaurang som heter Xh-Mekong Lindome. Ni kan kontakta mig på email
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: Huyenxuan1973@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nguyen, Van Xuan
Gamla Riksvägen 204 (visa karta
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437 40 LINDOME Arbetsplats
XH-Lindome Mekong Kontakt
Hiep Mai Huyenxuan1973@gmail.com Jobbnummer
10003594