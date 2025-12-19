Behandlingssekreterare, 2 tjänster

Lilla Edets kommun / Behandlingsassistentjobb / Lilla Edet
2025-12-19


Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.

Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.

Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.

Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans!

Behandlingssekreterare till Vuxenteamet - Förebyggande och Bistånd
Lilla Edets kommun

Arbetsplatsbeskrivning
Vi söker två behandlingssekreterare till Vuxenteamet på Stödenheten inom Individ- och familjeomsorgen i Lilla Edets kommun.

Stödenheten består av Vuxenteamet och Familjeteamet där Stödenheten är 20 medarbetare.

Vuxenteamet arbetar med vuxna och består av beroendebehandlare, boendestöd samt en nystartad del som arbetar förebyggande, uppsökande och med bistånd. Det är till denna del vi nu söker nya medarbetare till vårt nystartade team.

Uppdraget är att genom förebyggande, stödjande och förändrande insatser minska sociala problem och psykisk ohälsa hos vuxna. I arbetet ingår även anhörigstöd och gruppverksamhet.

Publiceringsdatum
2025-12-19

Dina arbetsuppgifter
Som behandlingssekreterare arbetar du med kvalificerat stöd- och förändringsarbete, främst i klienternas hemmiljö. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:

Samtalsstöd och motivationsarbete

Stöd i kontakt med andra myndigheter och samverkansparter

Praktiskt och socialt stöd utifrån individuella behov

Drog- och alkoholtester

Fältarbete riktat mot vuxna

Bemanning av en öppen träffpunkt i centrala Lilla Edet

Arbetet utgår från metoder som bla MI, CRA och ÅP.

Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag-fredag, med viss kvällstjänstgöring.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

Högskoleexamen inom socialt arbete, exempelvis socionom, socialpedagog, beteendevetare eller annan likvärdig utbildning

Erfarenhet av arbete med missbruk och/eller psykisk ohälsa, samsjuklighet

God dokumentationsvana

Förmåga att arbeta både självständigt och i team

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

Du är en person som trivs med samarbete, bidrar till ett gott arbetsklimat och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer, både med kollegor och med de personer du möter i arbetet. Du är flexibel, lösningsfokuserad och trygg i att fatta beslut även i föränderliga situationer.

Vidareutbildning i MI, CRA och ÅP, FIT är meriterande.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/137".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lilla Edets kommun (org.nr 212000-1496)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Sektor Socialtjänst, Individ och familjeomsorgen

Kontakt
Maria Lundh
0520-659615

Jobbnummer
9656017

