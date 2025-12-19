Behandlingssekreterare, 2 tjänster
Lilla Edets kommun / Behandlingsassistentjobb / Lilla Edet Visa alla behandlingsassistentjobb i Lilla Edet
2025-12-19
, Trollhättan
, Orust
, Stenungsund
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lilla Edets kommun i Lilla Edet
, Trollhättan
, Ale
eller i hela Sverige
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans!
Behandlingssekreterare till Vuxenteamet - Förebyggande och Bistånd
Lilla Edets kommun
Arbetsplatsbeskrivning
Vi söker två behandlingssekreterare till Vuxenteamet på Stödenheten inom Individ- och familjeomsorgen i Lilla Edets kommun.
Stödenheten består av Vuxenteamet och Familjeteamet där Stödenheten är 20 medarbetare.
Vuxenteamet arbetar med vuxna och består av beroendebehandlare, boendestöd samt en nystartad del som arbetar förebyggande, uppsökande och med bistånd. Det är till denna del vi nu söker nya medarbetare till vårt nystartade team.
Uppdraget är att genom förebyggande, stödjande och förändrande insatser minska sociala problem och psykisk ohälsa hos vuxna. I arbetet ingår även anhörigstöd och gruppverksamhet.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Som behandlingssekreterare arbetar du med kvalificerat stöd- och förändringsarbete, främst i klienternas hemmiljö. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Samtalsstöd och motivationsarbete
Stöd i kontakt med andra myndigheter och samverkansparter
Praktiskt och socialt stöd utifrån individuella behov
Drog- och alkoholtester
Fältarbete riktat mot vuxna
Bemanning av en öppen träffpunkt i centrala Lilla Edet
Arbetet utgår från metoder som bla MI, CRA och ÅP.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag-fredag, med viss kvällstjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskoleexamen inom socialt arbete, exempelvis socionom, socialpedagog, beteendevetare eller annan likvärdig utbildning
Erfarenhet av arbete med missbruk och/eller psykisk ohälsa, samsjuklighet
God dokumentationsvana
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Du är en person som trivs med samarbete, bidrar till ett gott arbetsklimat och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer, både med kollegor och med de personer du möter i arbetet. Du är flexibel, lösningsfokuserad och trygg i att fatta beslut även i föränderliga situationer.
Vidareutbildning i MI, CRA och ÅP, FIT är meriterande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/137". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Edets kommun
(org.nr 212000-1496) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor Socialtjänst, Individ och familjeomsorgen Kontakt
Maria Lundh 0520-659615 Jobbnummer
9656017