Behandlingspersonal till HVB hem för män
Ebba HVB AB / Behandlingsassistentjobb / Nässjö Visa alla behandlingsassistentjobb i Nässjö
2025-12-30
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ebba HVB AB i Nässjö
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vi söker erfaren och utbildad personal till vårt HVB för målgruppen män 21 - 65 år med missbruks/beroendeproblematik, psykisk ohälsa, kriminalitet och trauma.
Just nu söker vi ENDAST MANLIG PERSONAL!!
Robbin HVB är en del av Ekotopia Vård och är ett behandlingshem för män beläget mellan Nässjö och Eksjö, ca 3,5 mil från Jönköping. Målgruppen är män med missbruks/beroendeproblematik, psykisk ohälsa , kriminalitet och trauma. På Robbin HVB ligger tyngden på behandling och förändringsarbete.
Vi söker nu engagerad och kompetent personal för visstid och tillsvidareanställning. Vi tillämpar ALLTID 6 månaders provanställning.
För att arbeta hos oss som "fast" behandlingspersonal är kravet att du har en relevant och adekvat utbildning vilket kan vara behandlings/socialpedagog, socionom, undersköterska inriktning psykiatri eller liknande, du skall kunna uppvisa ett examensbevis för genomförd utbildning. Vi lägger också stor vikt vid personlig lämplighet.
Dina arbetsuppgifter är att arbeta med våra klienter i deras dagliga liv på behandlingshemmet. Det innebär att stödja och stötta inom olika områden. Allt ifrån att hjälpa dem att ta sig igenom dagen utifrån deras mående till att hjälpa dem med mera praktiska sysslor. Du är den som följer med på t.ex. tandläkarbesök, läkarbesök, är med när de genomför olika aktiviteter och andra dagliga sysslor. Det ingår att ta urinprov och kontrollera nykterhet och drogfrihet, att dela medicin efter delegering av sjuksköterska och vara vägledande i hela det dagliga livet. Vi sköter allt själva på Robbin HVB så det kan även ingå städ, administrativa uppgifter såsom daglig dokumentation, matlagning och annat som behövs.
Vi behöver dig som har ett engagemang och intresse av att arbeta med denna målgrupp. vi önskar att du är en person som är positiv och inte rädd för att hugga i där det behövs. Du ska ha ett stort tålamod, men kunna stå kvar och sätta gränser, vara orädd och trygg.
Är du rätt person, då finns möjlighet till att ingå i vårt team framöver.
Du som söker skall vid eventuell intervju kunna uppvisa aktuellt utdrag från polisens misstanke och brottsregister utan anmärkning.
Låter detta som att det är du? Ansök då snarast då vi gör urval och intervjuer löpande.
Kom ihåg att vi söker endast män och du ska uppfylla de krav vi har gällande utbildning och erfarenhet. Skickar du in ansökan och inte uppfyller dessa krav kommer vi ej att svara på den.
Ansökningar där kraven för utbildning och kompetens ej uppfylls kommer ej att beaktas. Vi undanber oss ansökningar på telefon.
ALLA ansökningar SKALL innehålla personligt brev och CV.
Arbetstiden är varierande med dag/kväll och helger. Man jobbar var 3e helg på ett rullande 6 veckorsschema.
Tillträde 1 feb. 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
E-post: elisabeth@ekotopiavard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Behandlingspersonal Robbin HVB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ebba HVB AB
(org.nr 559157-7191) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Robbin HVB Kontakt
Elisabeth Hallman elisabeth@ekotopiavard.se Jobbnummer
9666551