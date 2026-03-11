Behandlingspersonal, sommarvikariat
Aliento Hvb AB / Behandlingsassistentjobb / Karlskoga Visa alla behandlingsassistentjobb i Karlskoga
2026-03-11
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aliento Hvb AB i Karlskoga
, Lekeberg
, Örebro
eller i hela Sverige
Villingsbergs HVB är ett HVB-hem med 5 platser och är beläget mellan Örebro och Karlskoga. Vi vänder oss till tjejer i åldrarna 14-19 år med destruktivt nedbrytande beteende, psykosocial- psykiatrisk- och/eller neuropsykiatrisk funktionshinder. Vi arbetar individanpassat och utgår från kognitiv beteendeterapi i vårt behandlingsarbete.
Vi söker nu sommarvikarier och timvikarier som vill arbeta med fokus på att varje enskild tjej ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar.
Vi söker dig som förstår vikten av att skapa bärande relationer med humor, självdistans, tydlighet och värme, samt ser till tjejernas starka sidor. Du ska vara en trygg och tydlig vuxen som utan att gå in i konflikt kan skapa gränser, struktur samt vägledning för ungdomar med omfattande vårdbehov.
Du är driven, strukturerad och har förmåga att enkelt anpassa dig efter uppkommen situation.
Du har kunskap inom tydliggörande, lågaffektivt bemötande, samtalsmetodik, och tidigare erfarenhet av arbete med målgruppen. Målgruppen är utmanande med komplex problematik vilket gör att du måste vara trygg med att hantera utåtagerande beteende.Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter skiftar utifrån varje individuell planering och behov, vilket ställer krav på att du är flexibel och lösningsorienterad. I uppgifterna ingår stödsamtal, social färdighetsträning, vardagliga sysslor, ha kontakt med socialtjänst, familj, skola, hälso-och sjukvård och andra samhälleliga instanser samt dokumentation.
Schemalagd arbetstid, dag, kväll, natt samt helgKompetenser
Utbildning inom människovårdande yrke
Erfarenhet inom liknande arbete
B-körkort
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighetErsättning
Vi tillämpar individuell lönesättning
Kollektivavtal finnsTillträde
Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: ulrika.johansson@alientohvb.se Arbetsgivare Aliento HVB AB
(org.nr 559046-4524) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Villingsbergs HVB Kontakt
Föreståndare
Ulrika Johansson ulrika.johansson@alientohvb.se 0739708438 Jobbnummer
9791748