Behandlingspersonal Kabit Bron Hvb
Kabit AB / Behandlingsassistentjobb / Hörby
2026-01-02
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
, Höör
KABIT är ett privatägt bolag som bedriver HVB- & Stödboendeverksamhet.
Du har erfarenhet av att arbeta med barn/ungdomar/vuxna i ett människobehandlande yrke. Vi ser att du har kunskaper inom området Neuropsykiatriska funktionsvariationer. På KABIT har vi stor samlad kompetens kring social problematik och neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF). Vår kunskap och erfarenhet används för att individanpassa och skräddarsy insatserna för varje ungdom och familj oavsett insatsform. Detta skapar möjligheter till varaktig förändring.
Vi vilar på en systemisk grund, har ett lösningsfokuserat tänk, ett lågaffektivt bemötande och är proffs på funktionsvariationer. Vi skräddarsyr lösningar som passar ungdomen och dennes familj.
Vi har skapat mindre HVB-enheter med hemlika förhållanden som består av fem stycken platser för barn/ungdomar i åldrarna 14-19 år. Vi har även en Träningsboendeverksamhet som är bemannad dygnet runt. Inom Träningsboendet erbjuder vi individanpassade lösningar i lägenhetsboende med varierande stöd utifrån ungdomens behov och förutsättningar.
Vi söker nu en kollega till Bron. Verksamhetens målgrupp är flickor och pojkar 12-18 år.
Vi söker nu dig som är engagerad, driven, stresstålig, har förmåga att arbeta självständigt och i team samt har ett lösningsfokuserat synsätt.
Du ska vara ansvarsfull och organiserad samt ha stor samarbetsförmåga. Du kommer att stödja barn/ungdomar i dagliga sysslor, vid aktiviteter, vid behov gränssätta ungdomarna samt arbeta motiverande. Det krävs att du är en trygg och stabil person i dig själv med ett stort tålamod.
Dokumentation gällande ungdomarnas utveckling sker i Journal Digital, det är därför av stor vikt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi arbetar med kontaktmannaskap där man som kontaktperson har en nyckelroll för ungdomen gällande behandlingsupplägg, behandlingssamtal och planering. Vi har extern handledning kontinuerligt och vidareutbildar personal för att kunna erbjuda en bredare kompetens.
Vi arbetar med 6-veckorsschema och tjänsten innefattar journätter samt tjänstgöring var 3:e helg. Tjänstgöringsgrad ca 85%
Vi begär alltid in registerutdrag inför en eventuell anställning och referenser från tidigare arbetsgivare/kolleger. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bron är centralt beläget i Hörby kommun centrum vilket förenklar pendling med buss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: jobb@kabit.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bron 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kabit AB
(org.nr 559009-2911), http://www.kabit.se
242 22 HÖRBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Föreståndare
Lena Ero lena.ero@kabit.se Jobbnummer
9667381