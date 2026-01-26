Behandlingspedagoger natt till HVB för barn
2026-01-26
Amplius Omsorg är en vårdkedja som främst riktar sig mot kvalificerad utredning och behandling för barn med eller utan föräldrar. I maj 2024 öppnade vi Ljungbacken HVB med inriktning barn 8-12 år. Vi utvecklar nu verksamheter och söker fler behandlingspedagoger för att komplettera teamet. Du kommer få vara med på en spännande resa där du får möjlighet att forma verksamheten tillsammans med oss.
Om Ljungbacken
Ljungbacken är ett HVB-hem för barn i åldrarna 8-12 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik, barn med komplex beteendeproblematik och barn med utagerande problematik.
På Ljungbacken finns fem platser, men då en del av barnen inom vår målgrupp har svårt att bo tillsammans med andra barn, finns två platser i ett intilliggande hus med två separata lägenheter.
På Ljungbacken arbetar vi med barnet i fokus, vi bedriver kvalitativ behandling som planeras och utvärderas tillsammans med verksamhetens psykolog och barnpsykiater. Behandlingen anpassas utifrån varje barns individuella behov och förmågor.
Ljungbacken bedrivs i en familjär och hemlik miljö där barnens behov och delaktighet är i fokus. Verksamheten har en hög bemanning för att säkerställa trygghet och säkerhet, vi arbetar aktivt med funktionell analys och riskbedömningar. Verksamheten har också tillgång till Amplius specialistteam med psykolog, psykoterapeut, sjuksköterska och läkare.
Om rollen
Att arbeta som behandlingspedagog inom Amplius är ett föräldraskapsuppdrag då du på olika sätt agerar i föräldrarnas ställe. Du är en viktig person för barnet och har en stor påverkan på barnets livskvalitet. Du behöver ha en förmåga att skapa en nära och god relation och kunna se bortom barnets beteendeproblem samt ha en lyhördhet för barnets behov och en förståelse för barnets utsatta situation. Du har ett mjukt och kärleksfullt bemötande samtidigt som du tar ett vuxenansvar och sätter gränser på ett pedagogiskt sätt.
Vårt förhållningssätt är lågaffektivt och vilar på en utvecklingspsykologisk grund, vi arbetar miljöterapeutiskt där varje timme ska vara meningsfull och varje situation är en möjlighet till lärande. Vi arbetar med affektreglering, färdighetsträning, social inlärningsteori och kognitiv beteendeterapi.
Arbetet innebär kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och vi söker nu dig som vill vara med och bidra till att skapa en trygg, säker och omvårdande miljö för våra barn nattetid. Att kunna möta ett barn i affekt lågaffektivt är en grundläggande egenskap för att kunna jobba hos oss. Du ska även kunna möta barnens problematik på ett professionellt och respektfullt sätt. Du ska ha förmåga att reflektera över dig själv och ditt eget bemötande och kunna ändra ditt eget bemötande beroende på vad du vill ha för önskad effekt i barnets beteende. Förutom det direkta behandlingsarbetet så ingår dokumentation, lokalvård av allmänna ytor och förberedelse av sysslor för dagpersonal i dina arbetsuppgifter. Det ingår också att skapa en struktur på verksamheten nattetid och bidra till att säkerheten upprätthålls enligt rutiner. Då säkerhet är A och O för oss så innebär det att vi arbetar med en hög bemanning dagtid och två medarbetare vaken natt. Vi har även medarbetare som har jour på boendet nattetid.
Arbetstiden är förlagd enligt rullande 6 veckors schema samt några pass dagtid då man deltar på personalmöten. Övriga behandlare arbetar dag, kväll, helg och har regelbundet jour.
Om dig
Vi söker dig som har minst två års eftergymnasial utbildning inom socialt arbete som socialpedagog, behandlingspedagog, beteendevetare, socionom eller som har annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har minst fyra års erfarenhet av behandlingsarbete på HVB-hem eller inom LSS samt även erfarenhet av arbete med barn och unga som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kunskap inom behandlingsmetoder som Miljöterapi liksom lågaffektivt bemötande och MI är önskvärt.
Som medarbetare hos oss behöver du vara trygg, stabil och prestigelös. Dessa egenskaper behövs i de situationer som uppstår i möten med barn och deras nätverk men även i kontakt med kollegor och samarbetspartners. Du ska ha god förmåga till att reflektera över de olika situationer som uppstår, se din egen påverkan i det som hänt och kunna föreslå nya angreppssätt, exempelvis avseende barnets problematik och beteende. Det är meriterade om du har erfarenhet av tydliggörande pedagogik, lösningsfokuserat arbetssätt och lågaffektivt bemötande. Du skiljer på det personliga och det professionella, är flexibel och har lätt för att anpassa dig till föränderliga omständigheter. Du har förmåga att skapa goda samarbetsrelationer och är en utpräglad lagspelare. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Dina kunskaper i svenska och engelska är goda, både i tal och skrift. Har du ytterligare språkkunskaper är det meriterande. God datorvana och goda kunskaper om social dokumentation är nödvändigt. Körkort för personbil (B) är ett krav.
Söker du ett arbete där du kan göra skillnad, där du får jobba i ett företag som har höga kvalitetskrav och där utvecklings- och förbättringsarbete står högt på agendan? Vill du precis som vi göra det lilla extra och överträffa förväntningar? Välkommen med din ansökan!
På Amplius arbetar vi för en vidgad vård och omsorg. Därför lägger vi alltid mesta möjliga omtanke i våra behandlingshem. För vi tror på att ett grundat arbetssätt skapar trygga miljöer när de behövs som mest. Våra verksamheter bygger på lika delar kvalitet, professionalitet, genuinitet och genomsyras av engagemang.
Vi som är en del av Amplius har alla gedigen utbildning och mångårig, kvalificerad erfarenhet av att möta barn, unga och familjer i behov av HVB-hem, familjehem eller skyddade boenden - både som vårdgivare och som myndighetsutövare.
