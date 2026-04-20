Behandlingspedagog Spektrum Hvb
2026-04-20
Vill du göra skillnad för ungdomar i behov av stöd och vägledning? Har du en förståelse för normkritik, HBTQ+ frågor och de utmaningar som kan uppstå kring minoritetsstress? Då kan du vara den vi söker!
Spektrum HVB är ett tryggt och inkluderande hem för ungdomar i behov av stöd i sin utveckling. Vi arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv med ett särskilt fokus på HBTQ+ frågor och bemöter varje individ utifrån deras unika behov. Vår verksamhet präglas av respekt, struktur och en tydlig tro på varje ungdoms potential att skapa en stabil framtid.Om tjänsten
Vi söker nu engagerade behandlingspedagoger för att stärka vårt team. Arbetet innebär stort ansvar för ungdomarnas vardagliga stöd, trygghet och utveckling. Som behandlingspedagog hos oss är du en del av ett team där du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor och externa aktörer.
Arbetstiden är förlaggd främst till kvällar och helger.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Att ge stöd och vägledning till ungdomar i deras dagliga liv.
Relationsskapande arbete med fokus på trygghet och tillit.
Att arbeta utifrån ett normkritiskt och HBTQ+ inkluderande förhållningssätt.
Dokumentation och genomförande av individuella planer.
Samarbete med socialtjänst, skola och andra berörda aktörer.
Aktivt delta i handledning och kompetensutveckling.
Stöd i fritidsaktiviteter och praktiska sysslor.
Vi söker dig som har:
Minst två års eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, beteendevetenskap, behandlingspedagogik eller liknande.
Erfarenhet av att arbeta med ungdomar inom social omsorg, HVB eller liknande verksamheter.
Hög kunskap om normkritik, HBTQ+ frågor och de utmaningar som kan uppstå kring minoritetsstress.
Förmåga att möta ungdomar med trygghet, lyhördhet och ett lågaffektivt bemötande.
Körkort B - då resor ingår i tjänsten.
God svenska i tal och skrift samt grundläggande kunskaper i dokumentation.
Meriterande med flerspråkighet
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för unga människor.
En inkluderande och utvecklande arbetsplats med engagerade kollegor.
Handledning, fortbildning och möjlighet att påverka verksamheten.
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till christian@spektrum.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
E-post: christian@spektrum.se Arbetsgivare Spektrum Sverige AB
(org.nr 556802-0183) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Träning För Förändring i Malmö AB Kontakt
Grundare och ansvarig
Christian Björk christian@spektrum.se Jobbnummer
9863314