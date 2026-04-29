Behandlingspedagog HVB Vattmyren 2
2026-04-29
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobbet som behandlingspedagog på HVB Vattmyren 2. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Om tjänsten Vattmyren består av två små trygga behandlingsenheter som tar emot ungdomar i åldern 15-20 år med sexuell beteendeproblem. Verksamheten är beläget ca 2 mil utanför Uppsala. I arbetet som behandlingspedagog ute på våra enheter blir du en viktig del i det dagliga arbetet genom att bl.a. möta vardagen tillsammans med ungdomarna. Vi arbetar med individuell behandling där varje klient har en egen genomförandeplan utifrån dennes behov. Vi arbetar i team där samtlig behandlingspersonal och psykolog samarbetar för att ge klienten den bästa vården utifrån dess förutsättningar och situation.
Som behandlingspedagog hos oss på Vattmyren 2 kommer du huvudsakligen att arbeta med: - Behandlingsinterventioner - Dokumentation - Externa kontakter med socialtjänst och andra myndighetskontakter - Samt vardagliga sysslor
Vem är du? Arbetet med ungdomarna kräver att du är trygg, strukturerad, riskmedveten, lösningsfokuserad, stresstålig och har goda förutsättningar att arbeta i en ibland tuff psykosocial arbetsmiljö. Du har en god förmåga att samtala med barn och ungdomar samt att skapa bra relationer. Vi söker dig som är behandlingspedagog/socialpedagog och har erfarenhet av att arbeta på HVB. Vi tar gärna emot intresse från dig som har annan utbildning som tex. socionom, beteendevetare eller annan dokumenterad erfarenhet.
Det är även meriterande om du: - har erfarenhet av arbete inom behandling för barn och unga samt psykiatri - har erfarenhet av KBT - har erfarenhet av dokumentationsarbete och läkemedelshantering
Övrigt: Manuellt B-körkort krävs för tjänsten. Du behärskar svenska i tal och skrift. Har god datorvana. Utdrag ur Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister för personal vid HVB erfordras alltid före anställning.
Tjänstgöringsgrad och arbetstid: Tillsvidare på 100%. Arbetstiden är fördelad på ett rullande 4-veckors schema.
Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Lön: Sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Vid frågor kontakta verksamhetschef Lennart Damjanovic tel: 0725 76 32 59.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Varför du ska välja Humana och Region Uppland Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med goda anställningsvillkor. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del av detta arbete. Region Upplands målsättning är att ge varje ungdom bättre möjligheter till att kunna leva ett bra och självständigt liv genom att åstadkomma förändring, utveckling och mognad utifrån den individuella behandlingsplanen. Vi arbetar med evidensbaserade metoder och då främst kognitiv beteendeterapi (KBT) och ERASOR. Region Uppland är HBTQI-certifierade och arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv och dem sju diskrimineringsgrunderna. Vår strävan är att vi ska vara föregångaren inom barn och ungdomsvård - de som står för kvalitet, kompetens och omvårdnad. Så ansöker du
