Behandlingspedagog
Stjärnbacken HVB AB / Behandlingsassistentjobb / Boxholm
2025-08-27
, Tranås
, Mjölby
, Ödeshög
, Haninge
, Tranås, Mjölby, Ödeshög, Haninge
Socialpedagog eller behandlingspedagog till Stjärnbacken HVB.
Vill du göra skillnad för barn och ungdomar?
Vi söker dig som är engagerad och erfaren socialpedagog eller behandlingspedagog och som vill bidra till att skapa en trygg framtid för barn med normbrytande beteende.
Om arbetsplatsen
Stjärnbacken är ett litet och familjärt behandlingshem med fem boendeplatser och en utslussningsplats. Vi tar emot både pojkar och flickor i åldern 10-16 år enligt LVU och SoL, från hela Sverige.
Vi erbjuder en trygg och förutsägbar miljö där barnen får stöd att utvecklas och hitta nya vägar framåt. Vårt arbete bygger på metoder som MI (Motiverande samtal), ART (Aggression Replacement Training), lågaffektivt bemötande och ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. Vi använder naturen aktivt i vårt arbete och uppmuntrar barnen till aktiviteter utanför hemmet.
Vi söker dig som:
Har relevant utbildning som socialpedagog eller behandlingspedagog
Har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med normbrytande beteende
Är trygg, lyhörd och har god samarbetsförmåga
Trivs med att arbeta i en liten verksamhet där du är en viktig del av helheten
Kan uppvisa ett giltigt utdrag från belastningsregistret i samband med anställning
Anställningsform:
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
En varm och stödjande arbetsmiljö
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten tillsammans med engagerade kollegor
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: info@stjarnbacken.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stjärnbacken Hvb AB
(org.nr 556931-6010) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Föreståndare
Jeanette Carlswärd info@stjarnbacken.se 0705584437 Jobbnummer
