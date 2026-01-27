Behandlingsassistenter, Hera kvinnoboende
2026-01-27
Hera är ett stödboende vars målgrupp är vuxna kvinnor i en utsatt livssituation på grund av beroendeproblematik, psykisk ohälsa och andra svårigheter.
Syftet med Hera är att boendet i kombination med behandling och sysselsättning ska möjliggöra den egna utvecklingen och skapa förutsättningar för ett självständigt liv. Hera tar utöver planerade insatser även emot kvinnor i behov av akutplacering vid mån av plats. Fokus i klientarbetet är de individuella målsättningar som klienten arbetar med där beroendet är det centrala problemet.
Nu söker vi en vikarierande behandlingsassistent.
Du arbetar dagligen med klienter utifrån en överenskommen individuell planering och stöttar samt leder gruppen i det dagliga arbetet. I rollen hjälper du klienten att skapa struktur och förutsättningar för ett mer självständigt och autonomt liv efter tiden på Hera.
Planering sker i nära samverkan med klienten samt med andra relevanta stödfunktioner. Samarbete med andra enheter är en central del av uppdraget och, utifrån klientens situation, kan kontakt och samverkan med anhöriga ingå. Allt arbete med anhöriga sker i nära samarbete med berörda enheter.
Arbetet omfattar även dokumentation samt motivations- och förändringsarbete, bland annat genom individuella samtal med MI (Motiverande samtal) som metod. Verksamheten präglas av flexibla och individanpassade lösningar där klientens behov och aktuella livssituation alltid står i fokus.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad socionom, socialpedagog eller har en motsvarande utbildning med beteendevetenskaplig inriktning. Du har tidigare erfarenhet av liknande arbete, gärna med kvinnor. Vi ser gärna att du har kunskap om beroendeproblematik samt psykisk ohälsa. Vidare ställer tjänsten krav på goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
För att trivas i rollen behöver du vara trygg, lyhörd och professionell i ditt bemötande. Du har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och kan arbeta strukturerat samtidigt som du är flexibel utifrån klienternas behov. Du är relationsskapande, har tålamod och förmåga att motivera till förändring. Vidare är du lösningsfokuserad, har god kommunikativ förmåga och kan fatta välgrundade beslut även i komplexa situationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten avser ett vikariat, heltid, med start 2026-03-16 till och med 2027-01-31. Arbetstiden är förlagd dag, kväll, helg och journatt.
För att säkerställa att de personer som kallas till intervju är de som bäst matchar det vi söker, använder vi urvalsfrågor. Urvalsfrågorna utgår från kraven och meriteringarna som ställs för tjänsten och du besvarar frågorna i samband med din ansökan. Det är därför viktigt att du svarar på urvalsfrågorna och inte hänvisar till CV/personligt brev.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig.
