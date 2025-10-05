Behandlingsassistent till Vistet
Stockholms kommun / Behandlingsassistentjobb / Stockholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Stockholm
2025-10-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Vi är cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Välkommen till oss
Vi söker en behandlingsassistent på deltid till träfflokalen Vistet för att arbeta med att skapa trygghet för verksamhetens besökare.
Vi söker dig som kan jobba företrädesvis förmiddagar måndag, tisdag, torsdag och fredag, men även andra tider kan bli aktuella.
Vi ser att flera personer skulle kunna dela på uppdraget så du behöver inte kunna arbeta alla dagarna för att ha en chans att komma till en snäll och inkluderande verksamhet.
Enheten har en bred målgrupp och rymmer verksamheterna SIG vuxen och anhörigstöd, Vistet och Västerorts ungdomsmottagning.
Vi erbjuder
På Vistet får du chansen att arbeta nära vuxna personer som är i behov av mycket stöd för att komma vidare i livet. Du får chansen att på riktigt göra skillnad för människor i deras liv och får två kloka och erfarna kollegor som kommer att stötta dig i arbetet.
Vi erbjuder också:
Sommar- och vinterarbetstid
Möjlighet att nyttja förvaltningens eget gym
Förmånligt årskort till Stockholms stads simhallar inklusive gym
Friskvårdsbidrag (för närvarande med maxbelopp på 3000 kr/år)
Din roll
Vistet är en träfflokal för personer som lever med samsjuklighet där vi serverar frukost alla dagar utom onsdagar och på så sätt ger förutsättningar för våra gäster att få en mjuk ingång till socialtjänsten. Dina arbetsuppgifter kommer främst att vara att se till att det rullar på runt frukostserveringen vilket innebär att du är tillgänglig för Vistets gäster.
Som behandlingsassistent på Vistet möter du besökaren där denne är och handskas på ett tryggt och stabilt sätt med personer som ibland har svårt med affektreglering.
Din kompetens och erfarenhet
Du ska vara, eller studera till, behandlingsassistent eller undersköterska med inriktning psykiatri. Vi ser att du har genomgått utbildning i MI och LAB och gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat praktiskt med dessa metoder.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med personer med samsjuklighet. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna. Vi behöver dig som är trygg, stresstålig och har en personlig mognad. Du behöver ha god kunskap om socialtjänstens olika verksamheter samt övriga myndigheters funktioner. Det är viktigt att du kan bygga förtroendefulla relationer och skapa förutsättningar för samverkan. Du har empati i mötet med andra människor och har ett genuint intresse för att arbeta med målgruppen.
Vi vill att du är trygg och stabil i dig själv, att du är bra på att lugna ner situationer och att du är nyfiken på den du möter. Vi jobbar mycket med MI och LAB. Publiceringsdatum2025-10-05Övrig information
Avdelningen för Individ och familj i Hässelby-Vällingby sdf samlar cirka 290 medarbetare och består av fyra olika områden: Främjande, Första linjen, Barn och unga samt Vuxen. Området Första linjen består av fem olika enheter som tillsammans erbjuder förebyggande och tidiga insatser för barn, unga och vuxna. Det innefattar föräldrarådgivning enskilt och i grupp, gruppverksamheter för barn och vuxna, uppsökande fältassistenter, skolsocionomer, ungdomsmottagning, budget- och skuldrådgivare, vräkningsförebyggare, social insatsgrupp, anhörigstöd samt träffpunkten Vistet och socialtjänstens mottagning för barn, unga och vuxna samt familjerätt.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5458". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Hässelby-Vällingby sdf, Avd Individ och familj Kontakt
Maria Andersson maria.andersson.3@stockholm.se 08-50804667 Jobbnummer
9540804