Behandlingsassistent till Ungbo HVB
2025-09-29
HVB är en boendelösning för ungdomar mellan 13-21 år. Vi vänder oss till ungdomar vars hemmiljö, sociala problematik eller konflikter omöjliggör en fungerande vardag hemma. I Mariestads kommun driver vi ett HVB-hem centralt beläget som heter Ungbo. Med anledning av att en av våra duktiga medarbetare på Ungbo går vidare mot nya utmaningar söker vi nu dennes ersättare.
Är du en förtroendeingivande person som är trygg i dig själv och som kan sätta gränser? Brinner du för att göra vardagen lättare för ungdomar?
Då kan detta jobb vara något för dig!
På Ungbo har vi fyra platser samt en plats till förfogande i vårt stödboende.
Tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och vårdnadshavare utformar vi en individuell behandlingsplan. Vi arbetar med att hitta flexibla lösningar runt ungdomarnas komplexa problematik liksom att göra dem delaktiga i utformningen av målen för tiden på boendet. Vi kartlägger även skydds- och riskfaktorer hos den unge och identifierar nätverket och i din roll som behandlingsassistent arbetar du med ADL-träning utifrån den unges förutsättningar. Du samverkar också med bland annat skola, sjukvård, tandvård, ungdomsmottagning, polisen och psykiatrin.
Fokus ligger på att ge våra ungdomar en trygg bas med en tydlig vardagsstruktur och trygga relationer med stabila vuxna och där har du en nyckelroll för den enskilde.
Uppföljning med tillhörande dokumentation ingår också i dina arbetsuppgifter.
Arbetstiderna innebär både dag, kväll, helg och sovande jour.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning såsom socialpedagog/behandlingspedagog, socialpsykolog, socionom eller annan likvärdig utbildning. Du bör också ha relevant arbetslivserfarenhet från att jobba med barn och ungdomar samt ett stort intresse för socialt arbete.
Som person ska du vara trygg i din yrkesroll och ha god förmåga att förmedla förtroende och stabilitet. Vi ser även att du är kommunikativ och samarbetsorienterad. Du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift då kommunikation och dokumentation är viktiga delar i arbetet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av och kunskap om lågaffektivt bemötande och att du har vana från tidigare behandlings- och utredningsarbete med målgruppen.
Körkort ett krav för tjänsten och du måste kunna arbeta såväl dag som kväll, helg och sovande jour.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället för du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Inför ett anställningserbjudande kommer vi att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Här finns jobb, grön omställning, god kommunal service och framtidstro. Detta genomsyrar hela vår verksamhet.
Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Vi hanterar ansökningar digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Ansökningar som inkommer via e-post eller pappersformat kommer inte att prioriteras. Vid en intervju ska du legitimera dig samt inför ett anställningserbjudande ber vi dig visa ett utdrag från polisens belastningsregister.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter! Ersättning
