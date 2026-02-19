Behandlingsassistent till Kvarnbackens behandlingshem, Mölnbacka
2026-02-19
Värmlands läns Vårdförbund är ett kommunalförbund där Värmlands 16 kommuner är medlemmar. Förbundet driver HVB-verksamheter inom flera områden och är en aktör i det övergripande utvecklingsarbetet gällande skadligt bruk/beroende i länet. Beroendecentrum Värmland drivs gemensamt med Region Värmland för målgruppen vuxna med skadligt bruk/beroende och i behov av abstinensvård. Kvarnbacken är ett integrerat HVB-hem för vuxna som vi driver gemensamt med Region Värmland. Riddarnäset är en integrerad verksamhet där vi tillsammans med Region Värmland bedriver HVB för unga 13-20 år. Flöjten är vårt akut- och utredningshem med målgrupp barn 0-12 år. Förbundet anordnar också kurser och konferenser inom området skadligt bruk/beroende och har tillsammans med Region Värmland och länets kommuner ett uppdrag att gemensamt utveckla arbetet med skadligt bruk/beroende i Värmland.Publiceringsdatum2026-02-19Beskrivning
Vill du börja jobba på vårt nya HVB-hem för vuxna?
Kvarnbackens HVB, öppnades i november 2025, som ett samarbete mellan Värmlands läns vårdförbund och Region Värmland (Vuxenpsykiatri).
Den unika personalsammansättningen ger möjligheter för samtlig personal att arbeta integrerat. Allt för att våra klienter ska få den bästa omsorg, omhändertagande och behandling för sina svårigheter i livet.
På Kvarnbacken så tar vi emot upp till 14 klienter, vuxna från 21 år med skadligt bruk och beroende med kombination psykisk ohälsa.
Personalgruppen består av läkare, sjuksköterska, psykolog, arbetsterapeut, behandlingsassistenter, behandlingskonsulenter, kock och vaktmästare.
Kvarnbacken ger en unik möjlighet att få arbeta med vård och behandling i en integrerad verksamhet i en fantastisk miljö. Kvarnbacken är beläget i Forshaga kommun, närmare bestämt Mölnbacka Herrgård.
Behandlingen ska täcka områden som bedöms hindra klienten och bidra till ett så självständigt liv som möjligt. Det kommer att finnas tillgång till förutom hälso- och sjukvård, skola, praktik, olika psykoedukativa insatser och behandlingsprogram.
Vi är övertygade om att vår integrerade verksamhet ökar förutsättningar för en sammanhållen vårdkedja och en kvalificerad vård och behandling.
Vi behöver nu anställa en behandlingsassistent.Dina arbetsuppgifter
Som behandlingsassistent har du ansvar för det dagliga praktiska arbetet med klienterna. Tillsammans med övrig personal ansvarar du för att behandlingsplaneringen genomförs. I arbetet ingår samverkan med klienten familj/nätverk, socialtjänstens handläggare samt andra myndigheter och andra viktiga kontakter.
Löpande dokumentation av journalanteckningar ingår, vilket innebär att du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Tiden med klienter under deras placeringstid på Kvarnbacken har tydliga mål och syften vilket innebär att du utför strukturerade aktiviteter under arbetspassen tillsammans med klienterna enskilt eller i grupp. Du förväntas kunna delta i alla de aktiviteter som klienterna ska/kan utföra både av teoretisk såväl som praktisk natur. Kvalifikationer
Du har gärna utbildning som behandlingspedagog/assistent, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig lagstiftarens krav om utbildning för arbete på HVB.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser att du som person har lätt att skapa kontakt med klienter, är flexibel, initiativrik och har hög stresstålighet samt mycket god samarbetsförmåga. Arbetet är i perioder krävande, varför det krävs ett lugn och uthållighet av dig som person.
Kunskap om skadligt bruk och beroende, psykiatri/neuropsykiatri och psykosociala behandlingsmetoder för personer med skadligt bruk och beroende.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Körkort B är ett krav.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete på HVB-hem.
• Erfarenhet att arbeta i en miljö där olika kulturer och förhållningssätt möts.
• Utbildning i kartläggningsinstrument, främst ASI, AUDIT/DUDIT.
• Utbildning i behandlingsprogram, främst MI, CRA, ESL och ÅP.Anställningsvillkor
Giltigt utdrag ur polisens misstanke- och brotts register för HVB-hem krävs.
Arbetstiden är schemalagd dag/kväll/natt/helg.
Rekrytering kommer att ske löpande under ansökningsperioden. Så tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan! Vi vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finner du https://www.forshaga.se/GDPR
Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
