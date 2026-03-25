Behandlingsassistent, sommarvikarier och timanställning
2026-03-25
Vi söker semestervikarier och timanställda till en av våra verksamheter inom Novagården Behandlingscentrum.
Vi söker personal till Novagården HVB, som är ett behandlingshem för vuxna med missbruk eller samsjuklighet, beläget i Stoby utanför Hässleholm. Är du intresserad av att arbeta med människor som har missbruk och psykisk ohälsa du välkommen att söka!
Det här erbjuder vi dig!
På Novagården blir du en del i ett arbetslag som genom att skapa en stabil, trygg och motiverande miljö åstadkommer en förändring för de placerade. Vi erbjuder olika behandlande insatser. Du ansvarar tillsammans med arbetslaget för genomförandet och dokumentationen av vården. På våra veckovisa behandlingskonferenser erbjuds personalgruppen
ärendehandledning av kollegor och chef.
I tjänsten ingår det även viss matlagning, städning och andra praktiska vardagssysslor. Arbetet innefattar kvälls-, natt- och helgtjänstgöring. I uppdraget kan det även komma att ingå samtal och besök utanför Novagården.
Vem är du?
För arbete på Novagården har du en slutförd gymnasie- eller folkhögskoleutbildning med inriktning behandling eller social omsorg. Även du med en pågående utbildning till socionom eller annan beteendevetenskaplig utbildning är välkommen att söka. Har du några års arbetslivserfarenhet är det meriterande likaså om du har kunskaper i CRA, återfallsprevention, MI, psykiatrisk kompetens samt erfarenhet av arbete på behandlingshem.
Du ser det som en självklarhet att bidra till ett positivt arbetsklimat och tvekar inte på att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper, när vi har behandlingskonferenser och handledning.
Eftersom det kan ingå samtal och besök utanför Novagården behöver du B-körkort.
Det krävs dessutom att du som person uppvisar en empatisk förmåga, en positiv människosyn och förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Du kan bygga relationer och vara en god förebild för andra samt ha lätt för att samarbeta. I arbetet krävs dessutom att du är självständig och har en god initiativförmåga.
Som en viktig del i en ständigt utvecklande verksamhet välkomnar vi alla sökande då vi vill spegla Hässleholms kommuns alla invånare.
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs här
vår medarbetar- och ledarpolicy.

Publiceringsdatum: 2026-03-25
Tjänsterna är semestervikariat och timanställningar, urval sker löpande.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Vi på Socialförvaltningen jobbar för att främja människors sociala trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialförvaltningen arbetar med barn- och ungdomsfrågor, budget- och skuldrådgivning, familjerätt, familjerådgivning, familjefrid och missbruksproblematik. Här på socialförvaltningen tror vi på medarbetare som under frihet tar ansvar och levererar den kvalitet som våra invånare förtjänar och förväntar sig.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss!
Ersättning: timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/172".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985)
För detta jobb krävs körkort.
Socialförvaltningen, VO Barn och Vuxna, Behandlingsenheten Vuxna
Kontakt: Susanna Wijk 070-9717967
9817707