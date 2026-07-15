Behandlingsassistent/ Socialpedagog
Framsteget Unga AB / Behandlingsassistentjobb / Askersund Visa alla behandlingsassistentjobb i Askersund
2026-07-15
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Framsteget Unga är ett litet HVB med familjekänsla som tar emot pojkar 14-17 år. Vi erbjuder behandling, möjlighet till skolgång/praktik, fritidsaktiviteter, föräldrastöd, samt utredning vid behov. Det finns plats för åtta ungdomar som är placerade av socialtjänsten med stöd av SoL eller LVU. Anledning till placering kan vara utifrån relationer, diagnoser, trauman och/eller andra svårigheter som utmynnat i olika former av beteendeproblem. Metoder som Framsteget Unga arbetar utifrån är KBT, 12-steg, A-CRA, Kriminalitet som livsstil och miljöterapi. Vi finns naturskönt beläget i Åsbro i Askersunds kommun.
Vi söker nu en socialpedagog/ behandlingsassistent. Arbetet är förlagt med oregelbundet schema dag/kväll/helg/sovande jour.
I ditt arbete är du även med och skapar en trygg och förutsägbar vardag för ungdomarna. Du stöttar dem i vardagliga sysslor så som matlagning, städ, tvätt, hygien, inköp etc. Vidare är du ett stöd i att ungdomarna ska ha en fungerande skolgång (utifrån individuella förutsättningar) och att eventuella behov av sjukvård tillgodoses. Som behandlingsassistent har du även en viktig roll i att stötta till en meningsfull och aktiv fritid. Du arbetar utifrån socialtjänstens uppdrag vilket definieras i vård- och genomförandeplaner. Ditt arbete genomförs i enlighet med verksamhetens upprättade policys och rutiner och du tillämpar givna förhållningssätt och metoder. I ditt arbete ingår även dokumentation i verksamhetens dokumentationssystem. Du arbetar i ett team med engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå bra resultat.
Utdrag från polisens belastningsregister och B-körkort är ett krav för tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-18
Via e-post till: ingela@framstegetunga alt. calle@framsteget.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framsteget Unga AB
(org.nr 559022-1635) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Föreståndare
Ingela Lundgren ingela@framstegetunga.se 070-390 00 51 Jobbnummer
10003184