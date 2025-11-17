Behandlingsassistent/socialpedagog
Trygga Hvb-Hem i Sverige AB / Behandlingsassistentjobb / Helsingborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Helsingborg
2025-11-17
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trygga Hvb-Hem i Sverige AB i Helsingborg
, Österåker
eller i hela Sverige
Söker du ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv och dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobb och bli en av oss i vårat team.
Trygga HVB-hem:
Ett mindre boende med 8 placeringar beläget i Helsingborg.
Vår verksamhet riktar sig till målgruppen ungdomar (pojkar) med begynnande psykosociala problem, där risk för kriminalitet, missbruk och självskadebeteende föreligger.
Målgruppen är 14-19år. Våra HVB-hem tar emot placeringar både från SOL och LVU.Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Hos oss på tryggahvbhem kommer du att arbeta med:
dokumentation såsom journalföring, genomförandeplaner, månadsrapporter m.m.
att planera, samverka, genomföra och dokumentera möten med socialtjänst och andra myndighetskontakter, vårdkontakter, skola och nätverk
att arbeta förebyggande både muntligen och skriftligen med riskbedömningar
att genomföra vardagliga sysslor
Vem är du:
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med människor i svåra livssituationer och är trygg och balanserad med ungdomarnas välmående i fokus. Som person är du lösningsfokuserad, organiserad och ansvarsfull. Du har ett positivt synsätt, är stresstålig och har goda förutsättningar att arbeta i en ibland tuff psykosocial arbetsmiljö. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har lätt för att skapa relationer och har god samarbetsförmåga.
Du har minst 2-årig eftergymnasial utbildning såsom behandlings-/socialpedagog Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: kontor@tryggahvbhem.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Behandlingsassistent". Arbetsgivare Trygga Hvb-Hem i Sverige AB
(org.nr 559006-7970)
254 71 HASSLARP Jobbnummer
9609116