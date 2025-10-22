Behandlingsassistent/socialpedagog
2025-10-22
Behandlingsassistent till Falkenbergs ungdomshem
Vill du göra verklig skillnad i ungas liv?
Vill du göra verklig skillnad i ungas liv?

Vi söker dig som har hjärtat på rätt ställe, ett tryggt förhållningssätt och viljan att arbeta nära ungdomar i en utmanande men meningsfull vardag.
Falkenbergs ungdomshem driver ett mindre HVB-hem i utanför Falkenberg med plats för fem ungdomar 14-19 år. Vi arbetar nära ungdomarna i deras vardag och erbjuder en trygg, strukturerad och relationellt grundad miljö, vilket ställer höga krav på ansvarstagande, självständighet och god samarbetsförmåga.
Vi har ramavtal med Göteborgs stad och kranskommuner, Skåne, Kronoberg och Halland.
Vi söker dig som:
Har relevant utbildning (t.ex. socionom, behandlingspedagog, socialpedagog eller likvärdig utbildning).
Har erfarenhet av arbete med barn och unga i utsatthet.
Är trygg i dig själv, har god självkännedom och kan stå stabilt i pressade situationer.
Har god förmåga att dokumentera och kommunicera.
Är beredd att arbeta dygnspass samt ha jour vid behov.
Har körkort B.
Kan lämna in registerutdrag från polisen för HVB personal
Meriterande:
Tidigare erfarenhet från HVB-hem eller liknande miljö.
Kunskap om NPF, trauma och lågaffektivt bemötande.
Erfarenhet av självständigt arbete inom mindre team.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och självständigt arbete i en liten, stabil verksamhet.
Trygga ramar, korta beslutsvägar och en värdegrund som genomsyrar vardagen.
Tjänstgöring enligt schema med dygnspass och beredskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: peter@falkenbergsungdomshem.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Falkenbergs Ungdomshem
(org.nr 559166-5426)
Trustorp 125
)
311 65 VESSIGEBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falkenbergs Ungdomshem, AB Kontakt
Föreståndare
Peter Andersson-Piltz peter@falkenbergsungdomshem.se 0704394090 Jobbnummer
9570188