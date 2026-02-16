Behandlingsassistent natt - Rosenhill HVB
Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom insatser / Behandlingsassistentjobb / Uppsala Visa alla behandlingsassistentjobb i Uppsala
2026-02-16
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom insatser i Uppsala
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Hos oss får du ett viktigt och givande arbete där du kan göra skillnad för unga människors framtid. Välkommen med din ansökan som behandlingsassistent till Rosenhill HVB!
Rosenhill är ett HVB-hem som riktar sig till ungdomar mellan 15-20 år med en neuropsykiatrisk diagnos och problem av psykisk och social karaktär. Rosenhill har sex platser och tar emot både flickor och pojkar. Under dagtid arbetar Enhetschef, behandlingsteamledare, två behandlare samt åtta behandlingsassistenter på ett treveckors schema. Rosenhill ligger i Norby i en större villa med goda kommunikationer. En heltid innebär enligt avtal arbete 34 tim 20 min/veckan. Schemat ger utrymme att delta på konferenser dagtid i viss utsträckning. Överlappningar i schemat är planerat med dagpersonal vid kväll och morgon.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Rosenhill HVB söker tjänst som vaken nattarbetare. Under natten ska en del praktiska uppgifter utföras såsom visst städ, påfyllnad av förbrukningsmaterial samt förberedelse inför nästkommande arbetsdag med olika dokument. Främst ska man finnas som trygghet och stöd för de ungdomar som bor på Rosenhill.Publiceringsdatum2026-02-16Kvalifikationer
Vi söker dig har utbildning som behandlingsassistent, socialpedagog eller liknande med minst två års eftergymnasiala studier. Du behöver ha tidigare erfarenhet av arbete med ungdomar inom målgruppen. Som person är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du kan skilja mellan det professionella och det personliga och anpassar ditt bemötande efter situationen. Du tar ansvar för dina uppgifter, strukturerar ditt arbete och driver processer vidare på ett självständigt sätt. Du är lugn, stabil och behåller kontrollen även i stressade eller känslomässigt krävande situationer. Du har förmåga att se saker i ett realistiskt perspektiv och fokusera på det som är viktigt. Vidare kan du sätta dig in i någon annans situation och perspektiv utan att själv ta över deras känslor.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Lars Pettersson, enhetschef, 018-727 71 90.
Fackliga företrädare: Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.Kommunal, 010-442 82 04.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCN-2026-00168". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom insatser Kontakt
Lars Pettersson lars.pettersson@uppsala.se Jobbnummer
9745806