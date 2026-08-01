Behandlare vaken natt, deltid ca 75%
Risingegårdens Behandlingshem Aktiebolag / Behandlingsassistentjobb / Finspång Visa alla behandlingsassistentjobb i Finspång
2026-08-01
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Om Risingegården
Risingegården är ett behandlingshem som tar emot ungdomar med biologiskt kön flicka i åldrarna 12-20 år. Ungdomarna befinner sig i komplexa livssituationer och har ofta vuxit upp under ogynnsamma förhållanden. Många bär på erfarenheter av våld, missbruk och övergrepp och har utvecklat egna riskbeteenden till följd av det, ofta i kombination med neuropsykiatrisk problematik. De kan ha olika självdestruktiva beteenden och svårigheter kopplade till känsloreglering. Gemensamt är behovet av en mentaliserande och traumamedveten miljö för att skapa meningsfullhet, trygghet och tillit.
Vår värdegrund
Risingegårdens värdegrund utgår ifrån människors lika värde och FNs barnkonvention. Vi möter alla med genuint intresse och glädje och tro på allas möjlighet till förändring. Vi har ett ödmjukt och lyhört förhållningssätt gentemot alla vi möter. Risingegården är en plats som präglas av meningsfullhet, tillit, tydlighet och trygghet.
Varför jobba på Risingegården?
Att arbeta med ungdomar är bland det viktigaste och mest givande man kan göra, tycker vi. Med över 30 år i branschen har vi erfarenhet och är väletablerade samtidigt som drivkraften att utvecklas och bli bättre alltid finns kvar.
För att utveckla vår egen lyhördhet och förmåga till gott samspel utbildas all personal till diplomerade vägledare i programmet Vägledande samspel/ICDP. www.icdp.se
På Risingegården är ICDP ett gemensamt förhållningssätt för alla anställda. Risingegårdens verksamhet genomsyras utöver ICDP av ett mentaliserande förhållningssätt gentemot ungdomar och varandra. Vi arbetar mentaliseringsbaserat i vardagen, individuella samtal och i grupp.
Risingegården är en arbetsplats med högt medarbetarfokus som genomgående präglas av en humanistisk människosyn. Vi värdesätter god stämning och bra arbetsmiljö varför engagemang och delaktighet är något som genomsyrar hela verksamheten.
Risingegårdens stora behandlingsenhet är vackert belägen i natursköna Risinge strax utanför Finspång. Här finns alla möjligheter att låta sig inspireras av en lunchpromenad i naturen eller kanske av ett besök hos våra djur som finns ett stenkast från huset.
Arbetsuppgifter
Som vaken nattbehandlare ansvarar du för att skapa och upprätthålla en trygg, säker och stabil miljö för de placerade ungdomarna under nattid. Du har löpande uppsikt över verksamheten och agerar vid behov för att säkerställa ungdomarnas omsorg, säkerhet och välbefinnande.
I rollen ingår att genomföra tillsyn, dokumentera viktiga händelser samt hantera situationer som kan uppstå under natten. För vissa ungdomar kan särskild tillsyn eller individuellt anpassade insatser vara aktuella utifrån deras behov och genomförandeplan.
Du arbetar självständigt, med gott omdöme och ett lugnt förhållningssätt, samtidigt som du är en viktig del av verksamhetens behandlings- och omsorgsarbete.
Behandlare med sovande jour finns också på plats och kan väckas vid behov.
Kvalifikationer
Du har relevant eftergymnasial utbildning såsom socialpedagog, behandlingspedagog eller likvärdig utbildning.
Du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar.
Du har god förmåga att uttrycka dig i skrift och är van vid att arbeta digitalt. Du behärskar svenska språket väl, både i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Läs mer om arbetsplatsen, vår teoretiska grundsyn, arbetsmetoder med mera på www.risingegarden.se
Låter detta intressant?
Maila en jobbansökan, märkt "Behandlare vaken natt", med ett personligt brev och CV så hör vi av oss! ansokan@risingegarden.se
Intervjuer sker löpande så sök gärna så snart som möjligt men senast 31/8-26. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: ansokan@risingegarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Vaken natt"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Risingegårdens Behandlingshem Aktiebolag
(org.nr 556459-1732)
Sankta Marias Väg 93 (visa karta
)
612 92 FINSPÅNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Risingegårdens Behandlingshem AB Jobbnummer
10017638