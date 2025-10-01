Behandlare till Järva stöd och behandling
Välkommen till oss
Vill du vara med och göra skillnad? Vi söker nu en behandlare som vill arbeta hos oss under en tidsbegränsad period.
Järva stöd och behandling är socialtjänstens öppenvård för vuxna personer med en beroendeproblematik som finns under område öppenvård. Inom Järva stöd och behandling arbetar vi med behandling av personer med beroendeproblematik kopplat till alkohol, droger och spel, samt personer med en kriminell livsstil. Vi erbjuder även stöd till anhöriga, både till dem som lever nära någon med beroende eller kriminalitet, och till personer som har förlorat en närstående i dödligt våld. Utöver behandlingsinsatser erbjuder vi boendestöd i tränings- och försökslägenheter, samt personligt stöd till dem som har ett eget boende. Vi har också en arbetsträningsverksamhet för våra klienter.
Arbetet sker i nära samverkan med våra uppdragsgivare på beroendeenheterna samt Sociala insatsgruppen (SIG). Vår verksamhet är belägen i lokaler med god tillgång till kollektivtrafik, nära tunnelbanan.
Vi erbjuder
Som medarbetare har du flextid, friskvårdsbidrag och vi har regelbunden extern handledning. Läs gärna mer om Stockholms stads förmåner här.
Din roll
Järva stöd och behandling är organiserat i två team som tillsammans ansvarar för fyra uppdrag: behandling, anhörigstöd, arbetsträning och boendestöd. Den här tjänsten innebär att arbeta med behandlingsinsatser för personer med skadligt bruk eller beroende av alkohol, droger eller spel. Du arbetar självständigt, men i nära samarbete med socialsekreterare på beroendeenheterna, som också är våra uppdragsgivare. Behandlingssamtal kan även initieras direkt av medborgare som söker stöd via vår öppenvård.
Hos oss behöver du ha förmågan att se och möta klienternas individuella behov, samtidigt som du arbetar utifrån beprövad kunskap och evidensbaserade metoder. Vi söker dig som vill bidra till ett meningsfullt och kvalificerat socialt arbete, och som har ett genuint intresse för behandling av personer med beroendeproblematik.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomutbildning, Beteendevetarutbildning eller annan behandlingsinriktad utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som motsvarande.
Utbildning i MI
Utbildning i minst två av de behandlingsmetoder som används vid behandling av skadligt bruk och beroende.
Det är meriterande om du:
Har grundläggande psykoterapeutisk utbildning inom KBT eller annan vidareutbildning inom KBT.
Har erfarenhet av arbete med personer som är samsjukliga.
Talar flera språk.
Vi söker dig som är engagerad, självgående och flexibel, med ett genuint intresse för att arbeta med personer med beroendeproblematik. Som person är du pedagogisk och har en god förmåga att anpassa dig efter både situation och individ. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar med kreativa lösningar i vardagen.
Du trivs med att samarbeta och har lätt för att bygga goda relationer, både med kollegor inom teamet och med andra yrkesgrupper i samverkan. För att lyckas i rollen ser vi att du kombinerar ett professionellt förhållningssätt med lyhördhet och vilja att utveckla verksamheten tillsammans med andra.
Vi lägger stor vikt vid personliga förmågor och färdigheter.
Urval och intervjuer kan påbörjas löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Din ansökan
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
