Behandlare till allmänpsykiatrin barn- och unga, vårdval

I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till verksamhetsområde psykiatri, rehab och hab! Vårt uppdrag är att erbjuda alla invånare i Kronobergs län specialiserad psykiatrisk vård, rehabilitering och habilitering. Vården ska bedrivas i samverkan med andra aktörer inom och utanför Region Kronoberg, med sammanhållen vårdkedja och patientens delaktighet i fokus. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra patienter ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens. Enheten för barn och unga och vänder sig till patienter under 18 år och arbetar aktivt för att för att möta deras behov av specialistpsykiatrisk vård med hög tillgänglighet och kvalitet.
Vi söker nu en behandlare som vill vara en del i vårt fortsatta arbete i att utveckla Region Kronobergs barnpsykiatri framåt. Är du vår nästa kollega?
På vår klinik arbetar vi i tvärprofessionellt team, där du tillsammans med kollegor ansvarar för bedömning, utredning och behandling. I arbetsuppgifterna ingår även nätverksarbete tillsammans med skola, socialtjänst och vårdgrannar. Arbetet ställer också krav på att kunna skapa goda relationer med barnets/ungdomens föräldrar och nätverk. Vi värdesätter ett helhetsperspektiv och ett respektfullt bemötande i alla kontakter.
Arbetet är varierat och ger möjlighet till att arbeta både på mottagningen och delvis på distans.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en strukturerad introduktion med mentorskap och möjlighet till handledning. Du kommer även ha möjlighet till fortbildning utifrån dina och verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom, legitimerad psykolog eller har annan relevant utbildning enligt arbetsgivarens bedömning. Grundläggande utbildning i psykoterapi är meriterande, liksom erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatri.
För att trivas i rollen är det viktigt att ha lätt för att skapa relationer, bygga förtroende och hitta lösningar som främjar det gemensamma målet. Arbetet kräver både självständighet och samarbetsförmåga, och passar dig som uppskattar varierande arbetsuppgifter inom både utredning och behandling.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Innan erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
