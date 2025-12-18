Behandlare öppenvård
2025-12-18
Vuxenenhetens öppenvård växer - vill du vara med?
För att möta ett ökat behov av stöd och behandling förstärker vi nu vår öppenvård med en behandlare inom skadligt bruk och beroende. Vi söker dig som brinner för att göra skillnad i vuxna människors liv och som vill bidra till ett tryggt, professionellt och utvecklingsinriktat arbete. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära engagerade kollegor och tillsammans skapa hållbara förändringar för våra klienter.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Inom vuxenenhetens öppenvård bedriver vi behandling för personer med skadligt bruk och beroende, våldsutövare samt ger stöd till anhöriga. Behandling ges både enskilt och i grupp.
Som behandlare inom öppenvården är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att bedriva motivations- och behandlings/förändringsarbete utifrån evidensbaserade metoder. Rollen som behandlare är både varierande och utvecklande. Samverkan är en del av uppdraget och sker inom den egna förvaltningen och med externa aktörer, såsom psykiatri och beroendevård.
Personalgruppen består idag av 6 behandlare med lång erfarenhet av socialt arbete. Öppenvården har förutom en enhetschef även en samordnare som vägleder medarbetarna i det dagliga arbetet. I uppdraget ingår även löpande dokumentation i journalsystem, uppföljning av insatser, arbete med information och samverkansinsatser samt en fortlöpande uppbyggnad av kvalitet och en rättssäkerhet verksamhet. Detta ställer krav på god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift i det svenska språket.
Personalgruppen har regelbunden handledning. Du som behandlare deltar även aktivt i verksamhetens utvecklingsarbete.
Krav för tjänsten:
Vi söker dig som har utbildning på högskola alternativt yrkeshögskola med relevant inriktning för arbetet förslagsvis socialpedagog, socionom eller beteendevetare med inriktning mot skadligt bruk och beroende.
B-körkort för manuell växellåda.
Meriterande för tjänsten:
Tidigare erfarenhet av liknande behandlingsarbete och/eller utbildning i MI, Återfallsprevention, CRA.
Personliga egenskaper:
Vi söker dig som är tydlig, stabil, kan sätta gränser och har en god självinsikt. Arbetsuppgifterna som behandlare kräver att du är grundad i dig själv och kan stå kvar i utmanande situationer. Du ska kunna skilja på det personliga och professionella och agera på ett sätt som är anpassat till situationen. Du har en empatisk förmåga och kan sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.
Du behöver trivas med att arbeta självständigt såväl som i grupp. Du har en god samarbetsförmåga och tar eget ansvar för ditt och verksamhetens arbete. Du ska kunna arbeta flexibelt och initiativrikt inom verksamhetens ramar. Du behöver även ha en god struktur och förmåga att planera det dagliga arbetet. Du ska vara utvecklingsinriktad och ha ett intresse för att utveckla, följa upp och utvärdera verksamhetens insatser. Du arbetar i enlighet med kommunens mål och riktlinjer och är lojal gentemot desamma. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet!
Om arbetsplatsen
Vid Karlshamns kommuns Socialförvaltning arbetar 1200 medarbetare varje dag för att göra skillnad. På verksamhetsområdet Individ och familjeomsorg vill vi tillsammans med våra medborgare öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få goda uppväxtvillkor samt att våra medborgare ska få tillgång till rätt stöd i rätt tid. Det är ett viktigt och roligt arbete, men även komplext. Vi på satsar på kommunens främjande och förebyggande arbete och är övertygade om att detta är vägen till framgång.
Som arbetsgivare arbetar vi aktivt med att skapa en god arbetsmiljö och en kultur som tillåter våra medarbetare att utvecklas, bland annat erbjuds en introduktionsplan och möjlighet till kompetensutveckling. Du får även tillgång till bland annat hälsopaus, personalklubb med många erbjudanden, flexibel arbetstid, möjlighet till semesterväxling m.m.
Information om tjänsten
Tillsvidareanställning
Heltid
1 tjänst
Tillträde: snarast
Individuell lönesättning tillämpas
Sista dag att ansöka är 2026-01-18, intervjuer hålls löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
För frågor om tjänsten:
Enhetschef Jenny Olgrim 0454-81975
Samordnare: Wilmer Viippola 0454-81467
Fackliga företrädare för Vision nås via kommunens servicecenter, 0454-810 00
Fast månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Detta är ett heltidsjobb.
Karlshamns kommun (org.nr 212000-0845)
Enhetschef
Jenny Olgrim jenny.olgrim@karlshamn.se 0454-81975
9652435