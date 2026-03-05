Behandlare Norrbehandling AB
2026-03-05
Vill du arbeta som behandlare i en miljö där relation, struktur och natur samverkar?
På Norrbehandling bedriver vi HVB-verksamhet där fjäll, skog och älv är en naturlig del av behandlingen. Naturen används som ett behandlingsrum - för fokus, ansvarstagande och återhämtning.
Arbetet sker nära ungdomarna och bygger på närvaro, tydliga ramar och professionellt bemötande.
Om rollen
Som behandlare arbetar du med:
vardagsnära behandlingsarbete
relationsskapande och gränssättande vuxenstöd
genomförande av individuella planer
samverkan med kollegor, föreståndare, skola och socialtjänst
dokumentation enligt gällande lagstiftning och rutiner
Arbetet sker i team och med tydlig struktur.
Vi söker dig som
är socionom eller socialpedagog
har relevant erfarenhet av behandlingsarbete eller arbete med barn och unga
är trygg, stabil och ansvarstagande
trivs med att arbeta nära människor
har god samarbetsförmåga och professionellt förhållningssätt
har B-körkort
Utdrag ur belastningsregistret krävs före anställning
Personlig lämplighet är avgörande
Vi erbjuder
ett meningsfullt arbete med tydligt syfte
en strukturerad verksamhet med nära ledarskap
kollegialt stöd och tydliga ramar
arbete i en unik miljö där naturen är en del av behandlingen
0739-199 113 hr@norrbehandling.se www.norrbehandling.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
