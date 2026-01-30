Behandlare IFO - Öppenvården
2026-01-30
I Dorotea kommun får du både frihet och närhet. Friheten finns i vår vänliga vildmark med fjäll, sjö och skog. Närheten hittar du i vår gemenskap av välkomnande och hjälpsamma människor. Utmärkande för Dorotea är medborgarnas samhällsengagemang och vårt goda näringslivsklimat med hög andel egna företagare. Hos oss som arbetsgivare är beslutsvägarna korta och aktivt utvecklingsarbete ständigt pågående. Som anställd i vår organisation ingår i din roll att se helheten och att ta ansvar. I vår organisation erbjuds du en bredd av möjligheter att delta och att vidareutvecklas. Dorotea kommun är ett samiskt förvaltningsområde det är därför meriterande med kulturkompetens och språkkunskaper i samiska inom vissa yrkesområden.
Dorotea kommun söker behandlare till öppenvården
Vill du arbeta nära människor och vara med och skapa verklig förändring - på riktigt?
Dorotea kommun söker nu en engagerad och trygg behandlare till Individ- och familjeomsorgens öppenvård.
Vi söker dig som vill möta människor i utsatta livssituationer och som har förmågan att kombinera professionalitet med medmänsklighet. Du tror på individens egen kraft till förändring och kan behålla engagemang och motivation även när arbetet är krävande.Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Som behandlare tillhör du Individ- och familjeomsorgens öppenvård och arbetar på uppdrag av socialsekreterare. Du ingår i ett mindre, sammansvetsat team tillsammans med två kollegor i öppenvården och i nära samverkan med övriga delar av IFO.
Arbetet är relations nära och praktiskt, med stort fokus på att stödja individen i vardagen. En betydande del av arbetet bedrivs i den enskildes hem och i deras naturliga miljö.Dina arbetsuppgifter
I rollen som behandlare kommer du bland annat att:
- Ge stöd till barn, unga och vuxna utifrån biståndsbeslut
- Arbete med boendestöd
- Arbeta med föräldrastöd och stärka föräldraförmåga
- Ge individuellt stöd till barn och unga
- Arbeta med personer med missbruksproblematik
- Genomföra stödsamtal, praktiskt stöd och motivationsarbete
- Stödja vid kontakter med andra myndigheter och aktörer
- Delta i flerpartssamtal och samverkans möten
- Medverka vid bevakade umgängen
- Dokumentera enligt gällande lagstiftning och riktlinjer
- Jobba med dagverksamheten
Arbetet anpassas efter individens behov och kan innebära både planerade och mer flexibla insatser.
Vi erbjuder
Hos oss får du:
- Ett meningsfullt och omväxlande arbete där du gör skillnad
- Ett nära kollegialt samarbete i ett mindre team
- Ett utvecklande arbetsklimat med möjlighet att påverka arbetssätt och innehåll
- Regelbunden handledning och stöd i uppdraget
- Flexibel arbetstid
- Friskvård på betald arbetstid
Arbetstiden kan vid behov vara förlagd till kvällar och helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Socionomexamen, utbildning som socialpedagog, behandlingsassistent, behandlings pedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- God samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt
- Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
Meriterande är:
- Erfarenhet av missbruksvård
- Erfarenhet av familjebehandling eller arbete med barn och unga
- Erfarenhet av öppenvårdsarbete inom socialtjänsten
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Då majoriteten av medarbetarna inom öppenvården är kvinnor ser vi gärna manliga sökande
Om Dorotea kommun
Dorotea är en liten kommun med korta beslutsvägar, nära samarbete och stora möjligheter att påverka. Här får du arbeta nära invånarna och vara en del av ett sammanhang där engagemang och ansvar gör verklig skillnad. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/5". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dorotea kommun
(org.nr 212000-2809) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård & Stöd, IFO Kontakt
Göran Kallin 0942-14175 Jobbnummer
9714164