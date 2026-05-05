Behandlare gemensamma insatser enhet 3
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Enhetungdomar, unga vuxna och stödboende Ungskär som är en del av avdelningen gemensam mottagning och insatser, består av 9 medarbetare. Medarbetare på enheten arbetar bla. med Funktionell Familjeterapi (FFT), Kriminalitet som Livsstil (KSL), Skolsocialt team (SST) samt stödboende Ungskär som riktar sig till ungdomar 16-21 år. I våra öppenvårdsinsatser arbetar behandlare både enskilt med ungdom och tillsammans med föräldrar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-05Arbetsuppgifter
Vill du jobba nära människor och vara med och skapa verklig förändring i andras liv?
Vi söker nu en behandlare till vårt team inom social- och funktionsstödsförvaltningen. Rollen erbjuder ett meningsfullt och samhällsviktigt uppdrag där du, tillsammans med engagerade kollegor och nära ledarskap, bidrar till hållbar förändring. Här ges du goda förutsättningar för både professionell och personlig utveckling.
Som behandlare arbetar du nära brukare i behov av stöd. Ditt uppdrag handlar om att skapa förändring genom relation, struktur och rätt insatser.
Du arbetar med samtal, stödinsatser och behandlingsarbete utifrån individens och familjens behov. Ingen dag är den andra lik, vilket kräver att du kan anpassa ditt arbetssätt, prioritera och hitta lösningar även i komplexa situationer.
Du är en del av ett team där samarbete är centralt, men du driver också egna ärenden och tar ansvar för dina processer. Dokumentation är en naturlig del av arbetet, liksom samverkan med andra aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Socionomexamen, socialpedagog eller annan likvärdig utbildning
* B-körkort
* Erfarenhet av socialt arbete med barn och familjer
* Erfarenhet av behandlingsarbete
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Meriterande:
* Utbildning inom socialrätt
* Erfarenhet av missbruksarbete
* Kunskap inom samtalsmetodik, lösningsfokuserat arbetssätt
* Erfarenhet av arbete med NPF, psykiatri eller habilitering
* Erfarenhet av case management eller liknande arbetssätt
Vem är du?
Du är en person som genuint bryr dig om människor och som har förmågan att skapa förtroende även i svåra situationer. Du är trygg i dig själv, men också nyfiken och öppen för att utvecklas. Du ser möjligheter där andra ser hinder och vågar testa nya sätt att arbeta när det behövs.
Du trivs i mötet med människor och har en naturlig förmåga att bygga relationer. Samtidigt kan du sätta ramar, vara tydlig och stå kvar även när det utmanar. Du är flexibel och hanterar att arbetet ibland förändras snabbt, utan att tappa fokus eller kvalitet.
Du gillar att samarbeta, men är också självgående och tar ansvar för dina ärenden. Du har ett gott omdöme, är lyhörd för individens behov och möter människor med respekt, ödmjukhet och engagemang.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För anställning krävs att du uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322254".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829)
Karlskrona kommun
)
371 83 KARLSKRONA
För detta jobb krävs körkort.
Enhetschef
Marie Enqvist Marie.enqvist@karlskrona.se 0455303383
