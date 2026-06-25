Behandlare
Gläntan Unga Vuxna AB / Behandlingsassistentjobb / Eskilstuna Visa alla behandlingsassistentjobb i Eskilstuna
2026-06-25
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Behandlare
Gläntan unga vuxna är en vårdkedja för unga vuxna mellan 18-30 år med beroende, psykisk ohälsa samt kriminalitet. Gläntan unga vuxna enhet Snösvad vänder sig enbart till tjejer mellan 18-30 år med beroendeproblematik och psykisk ohälsa. På enhet Snösvad arbetar endast kvinnlig personal och vi finns beläget strax utanför Malmköping.
Behandlingen utgår från 12-stegsmodellen, MI-samtal, KBT samt ADL träning.
Vi söker nu efter en behandlare. Som behandlare hos oss håller man föreläsningar, grupper, enskilda samtal samt har kontakt med socialtjänst och andra externa parter. Du kommer ingå i ett team med andra behandlare tillsammans med en behandlingsansvarig. Du kommer ha ett helhetsperspektiv gällande de placerade som du är ansvarig för under hela deras placeringstid. Detta innebär att du har veckosamtal, motiverande samtal, skriver genomförandeplan, månadsrapport samt utskrivningsrapport till uppdragsgivare. Du stöttar den placerade under hela dennes vistelse och följer med till gymmet, på läkarbesök, på helgaktiviteter, lagar mat, stöttar i städning etc.
För att lyckas i dessa roller behöver du förutom att vara en trygg vuxen, vara ansvarstagande, gilla att arbeta i team, vara flexibel och gränssättande samt ansvarstagande. Publiceringsdatum2026-06-25Kvalifikationer
Vi söker en kvinna som är utbildad inom beteendevetenskapliga området såsom beteendevetare, behandlingspedagog/socialpedagog eller annan utbildning som prövas likvärdigt.
Det är meriterande med utbildning och/eller erfarenhet utav 12 stegsmetoden, Motiverande samtal (MI), KBT, TMO och återfallsprevention, ASI, ESL, meditation/mindfulness.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För tjänsten kommer vi begära att du uppvisar ett utdrag från polisens belastningsregister. Körkort, behörighet B är ett krav.Övrig information
Arbetstiderna är varierande mellan kl. 7.00-22.30 samt förlagda varannan helg. Vi har kollektivavtal, handledning samt friskvård.
Ansök senast 12 juli. Vi har avsatt tid för intervjuer under vecka 30. Tjänsten är ledig från första september. Vi tillämpar sex månader provanställning.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ellinor Torandt-Strand, 0720553931, ellinor.torandt@glantanuv.se
(v. 26-28)
Erika Janhunen 0720553902, erika.janunen@glantanuv.se
(v. 28-30) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Vi ser gärna att ni ansöker via vår hemsida.
E-post: info@glantanuv.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Behandlare, enhet Snösvad". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gläntan unga vuxna AB
(org.nr 559250-1257), http://www.glantanuv.se
Tegelbruksgatan 22 Lgh 9002 (visa karta
)
632 19 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9979866