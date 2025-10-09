Behandlare
2025-10-09
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet - våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Vi söker två nya medarbetare för en tillsvidaretjänst samt för ett vikariat till juli 2027. Som behandlare på Familjehuset jobbar du med att stärka föräldrarollen, förbättra relationerna i familjen och stödja familjen till en fungerande vardag.
Behandlingen som Familjehuset ger kan ske i olika former. Vi erbjuder familjesamtal och individuella samtal med förälder och barn/ungdom samt mer praktiskt stöd och vägledning i föräldraskapet. Vi erbjuder även behandling i grupp. Behandlingen kan ges i Familjehusets lokaler, i hemmet eller i annan lämplig miljö.
På Familjehuset arbetar 19 behandlare utifrån en systemisk och anknytningsteoretisk grund. Utifrån varje barn och ungdoms behov skapar vi tillsammans med familjen möjligheter för förändring. Fokus är alltid familjens resurser och möjlighet till lösningar.
Arbetet kan inkludera övrigt nätverk och sker ofta i samverkan med andra viktiga aktörer som finns runt barnet, såsom förskola, skola och Regionen.
Familjehuset är en del av socialförvaltningens verksamhetsområde barn och familj. Som behandlare jobbar vi med behovsprövade insatser i nära samarbete med socialsekreterarna som utrett familjens behov, men också med andra enheter inom socialförvaltningen. Familjehuset är uppdelade på två enheter; barn (012 år) respektive ungdom (1321 år) och jobbar ibland över enhetsgränserna. Visst arbete kan ske kvällstid.
Vi ger varandra kollegialt stöd och har handledning regelbundet.
Hör gärna av dig till oss om du har frågor om tjänsterna!Kvalifikationer
Nu söker vi dig som vill komplettera vårt Familjehus då en av våra medarbetare ska gå i pension och en ska vara föräldraledig.
Vi vill att du har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, såsom socialpedagog. Det är meriterande om du har vidareutbildning inom vårt område och du bör ha erfarenhet av att möta människor i utsatta situationer.
Vi dokumenterar vårt arbete i Journal Digital och det är en fördel om du har vana av det.
Du har också kunskaper i svenska i tal och skrift samt har B-körkort.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MH11/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Therése Axelsson therese.axelsson2@kalmar.se 010-352 21 93 Jobbnummer
9547876