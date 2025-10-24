Begravningssamordnare
2025-10-24
Som samordnare för begravningsverksamhet och därtill hörande beredskap i Luleå stift har du ett tvådelat uppdrag med många gemensamma nämnare.
Det handlar om att främja uppbyggnaden av ett förstärkt kris- och beredskapsarbete inom begravningsverksamheten i församlingar och pastorat. Det handlar också om att samordna begravningsverksamheten och stödja/främja församlingar i deras arbete med att hantera begravnings uppdraget enligt begravnings lagen och andra regleringar.
I rollen kommer du också att utveckla samverkan med länsstyrelser, regioner, kommuner, Försvarsmakten och andra samhällsaktörer, samt bidra till Svenska kyrkans klimatmål genom att främja hållbara och klimatneutrala åtgärder inom begravningsverksamheten.
Det finns en god samlad kompetens kring beredskap och begravningsverksamhet i Svenska kyrkan, och uppdraget blir att tillgodose och utveckla arbetet i Luleå stift. Tjänsten ingår naturligt i de inomkyrkliga nätverk som finns för t ex beredskapssamordnare, säkerhet, begravningsfrågor med mera.Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
- utarbeta och implementera beredskapsplaner för begravningsverksamheten
- etablera och underhålla nätverk med kyrkogårds chefer och kyrkoherdar
- planera och genomföra utbildningar och övningar inom beredskap och begravnings frågor
- säkerställa att Svenska kyrkan är en naturlig del av offentligsamhällets beredskapsarbete.
Vi förväntar oss att ditt arbete på längre sikt resulterar i att:
- Svenska kyrkan är en naturlig del av offentligsamhällets beredskapsarbete i hela stiftet
- alla enheter i stiftet har fungerande rutiner för uppdatering och aktualisering av beredskapsplanering
- regelbundna beredskapsövningar genomförs i samråd med övriga ansvariga i beredskapsfrågor.
- nätverk för begravningshuvudmän fungerar och det finns fungerande former för erfarenhetsutbyte och samordning mellan dessa
- samordna resurser mellan stiftets begravningshuvudmän. Kan avse kompetens alt. maskiner.
- begravningsverksamheten genomför löpande åtgärder med syfte att uppfylla färdplanen för klimatet.Kvalifikationer
- Relevant högskoleutbildning för uppdraget, eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- B-körkort
Dina arbetserfarenheter innefattar i högre eller lägre grad:
- erfarenhet av arbete med kris- och beredskapsfrågor och/eller begravningsfrågor
- erfarenhet av verksamhetsutveckling och arbete i stora organisationer, gärna inom Svenska kyrkan
- erfarenhet av regionala och/eller nationella perspektiv, inom exempelvis stift, länsstyrelse eller region.
- erfarenhet av projektledning och samordning
- erfarenhet av att bygga nätverk
Önskvärt är erfarenhet av ledningsarbete inom begravningsverksamhet
För lyckas och trivas i det här jobbet behöver du ha god förmåga att strukturera arbetsuppgifter och få saker gjorda. Du är självgående och driver processer från start till mål.
Du både gillar och är skicklig på att bygga och underhålla relationer i olika sammanhang. Du delar självklart Svenska kyrkans värderingar.Anställningsvillkor
Tjänsten är formellt placerad på stiftskansliet i Luleå men även Skellefteå eller Umeå kan vara alternativa orter.
Då tjänsten som begravningssamordnare är en ny befattning på Luleå stift finns möjlighet för dig att tillsammans med chef utveckla tjänstens innehåll Ersättning
